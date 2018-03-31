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İNÖNÜ LİDERİ YENMEK İSTİYOR

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2. Grup’ta şampiyonluğunu geçen hafta garantileyen Adıyaman 1954 takımını sahasında ağırlayacak Malatya temsilcisi İnönü Üniversitesispor’da hazırlıklar 3 puan parolasıyla sürüyor.

İNÖNÜ LİDERİ YENMEK İSTİYOR

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2. Grup’ta şampiyonluğunu geçen hafta garantileyen Adıyaman 1954 takımını sahasında ağırlayacak Malatya temsilcisi İnönü Üniversitesispor’da hazırlıklar 3 puan parolasıyla sürüyor.

31 Mart 2018 Cumartesi 13:10
İNÖNÜ LİDERİ YENMEK İSTİYOR

İnönü Üniversitesispor, Spor Toto Bölgesel Amatör Lig’in (BAL) 28. haftasında Adıyaman 1954 Spor ile karşılaşacak. Bu sezon yaşadığı ekonomik sıkıntılardan dolayı ligde istikrarsız bir görüntü ortaya koyan kırmızı-beyazlı ekip, şampiyon Adıyaman 1954 takımıyla 1 Nisan Pazar günü saat: 15.00’te Yeşiltepe Stadında karşı karşıya gelecek. Takımdaki son durum ve Adıyaman 1954 maçıyla ilgili konuşan İnönü Üniversitesispor Sportif Direktörü Aziz Yiğit, şampiyon Adıyaman’ı yenerek eli boş göndereceklerini söyledi.

“BİZİ OLUMSUZ ETKİLEDİ”

Sezon başından beri büyük zorluklar içerisinde mücadele ettiklerini belirten Yiğit, “Bu sezon ilk kez mücadele ettiğimiz BAL’da ekonomik sıkıntı yaşayana kadar oldukça iyi bir görüntü ortaya koyduk. Ancak parasal sorunla birlikte takımımız önemli bir güç kaybına uğradı. Tabi bu da haliyle bizi olumsuz etkiledi. Bu anlamda her şeye rağmen teknik heyetim ve futbolcularım örnek bir mücadele sergilediler. Onlara teşekkürü bir borç biliyorum. Bu hafta sahamızda karşılaşacağımız Adıyaman takımı bilindiği gibi şampiyonluğu daha önce garantilemişti. Belki bir formalite maçı olarak görülebilir ama biz şampiyon takımı eli boş göndermek için elimizden geleni yapacağız. İnşallah sahadan galibiyetle ayrılan taraf biz oluruz” diye konuştu.

ÖMER ALİ DELİBAŞ - Busabah Gazetesi 

Anahtar Kelimeler:
Inönü üniversitesisporBusabahmalatya
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