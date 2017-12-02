Spor Toto Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 2. Grup’ta Yeşilyurt Belediyespor ile 2-2 berabere kalarak puanını 13’e yükselten İnönü Üniversitesispor, sahasında karşılaşacağı Dersimspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Yeşiltepe Stadı’nda teknik sorumlu Cafer Aypan nezaretinde dün gerçekleştirilen antrenmanda Kırmızı-Beyazlı Dersim maçının provasını yaptı. Sportif direktör Aziz Yiğit’inde izlediği idman 1 saat 20 dakika sürdü.

DEVRE ARASINA KADAR…

Yaşanan ekonomik sıkıntılara rağmen iyi sonuçlar alan İnönü Üniversitesispor’da, kulüp başkanı Nurettin Uğur’un oyuncularla bir görüşme yaptığı öğrenildi. Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan İnönü Üniversitesi Sportif Direktörü Aziz Yiğit, Dersim maçı öncesinde futbolcu alacaklarının yarısını oyuncuların hesabına yatırdıklarını söyledi. Yiğit, “ Başkanımız ile bir görüşme gerçekleştirerek futbolcu alacakları konusunda önemli bir mesafe kat ettik. Özellikle son haftalarda alınan başarılı sonuçlardan sonra oyuncuların moral motivasyonu konusunda üzerimize düşen bazı sorumluluklarımız vardı. Dersimspor maçı öncesinde girişimlerimiz sonuç verdi ve oyuncuların alacaklarının bir bölümünü gerçekleştirdik. İlk yarının sonuna kadar mücadelemize savaşarak devam edeceğiz. İnşallah ondan sonrası için devre arasında geri kalan her şey düzelir ve önümüzü daha rahat görebiliriz.” İfadelerini kullandı.

İnönü Üniversitesispor, Bölgesel Amatör Lig’in 11. haftasında sahasında Dersimspor ile karşı karşıya gelecek. Yeşiltepe 1’nolu sahada oynanacak olan müsabaka 13.30’da başlayacak.

ÖMER ALİ DELİBAŞ