Bölgesel Amatör Lig’deki ilk sezonunda kısıtlı bütçesine rağmen sürpriz bir performans ortaya koyarak 18 puan toplayan sarı siyahlılar, devre arası kampını Malatya’da gerçekleştirecek.

“OYUNCULARIMI YÜREKTEN KUTLUYORUM”

Takımın antrenörü Murat Kurt yaptığı açıklamada ilk yarıyı daha iyi bir noktada tamamlayabilecek bir performans sergilediklerini ancak bunu ligin geneline yansıtamadıkları için hesapta olmayan puan kayıpları yaşadıklarını söyledi. Sezonun ilk yarısını değerlendiren Kurt, “Ligi istediğimiz bir noktada olmasa da beklenilen yerin üzerinde bitirdik diye düşünüyorum. Burada oyuncularımızı yürekten kutluyorum. Tam bir kolej takımı havasıyla mücadele ettiler. Tabi yönetim kurulumuzda bize her zaman destek oldu. Ben bu takımın daha iyi işler yapacağına eminim” dedi.

“TRANSFER OLMASA DA TAKIMIMA GÜVENİYORUM”

Kurt, devre arası transfer çalışmaları kapsamında yönetimle istişare halinde çalışacaklarını da kaydederek, “Tabi biz mevcut imkânlarla bir şeyler yaptık, bundan sonra aynı şekilde yapamaya çalışacağız. Yönetim kurulumuzla transferde izlenecek rotayı belirledik. Transfer olsun diye transfer yapılmaz. Durum ve şartlar elverirse transfer yapabiliriz. Transfer yapmasak da ben takımıma sonuna kadar güveniyorum” şeklinde konuştu. Devre arası kampını Malatya’da yapacaklarını da belirten Kurt, “Devre arası kampını Malatya’da yağmayı planlıyoruz. Büyük ihtimalle üniversitemize ait olan Kale Göl Otel’de bir kamp sürecimiz olacak. Bunun için hazırlıklarımız sürüyor. Hedefimiz iyi bir kamp dönemi geçirmek” diye konuştu. (İHA)

İHA