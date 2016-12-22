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İnönü ilk maçını kazandı

İnönü Üniversitesispor, Antalya’da düzenlenen Türkiye Üniversitelerarası 2.Lig Futbol Müsabakalarına galibiyetle başladı.

21 Aralık 2016 Çarşamba 19:29
İnönü ilk maçını kazandı

Türkiye genelinde 40 takımın mücadele ettiği organizasyonda mücadele eden İnönü Üniversitesispor grubundaki ilk maçta karşılaştığı Fırat Üniversitesi’ni 4-1 mağlup etti. Mardan Otel’in sahasında oynanan müsabakada rakibi karşısında üstün bir oyun ortaya koyan sarı siyahlılar, Bekir Yardım(2), Ebubekir Bozan ve Abdullvahap Kaya’nın attığı gollerle rakibini 4-1 mağlup etti. İnönü Üniversitesispor, Üniversitelerarası 2.Lig Futbol Müsabakalarındaki ikinci maçında yarın saat: 13.00’de Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi ile karşılaşacak. Müsabakalar sonucunda başarılı olacak takımlar Üniversiteler arası 1.liginde mücadele etmeye hak kazanacak. (İHA)

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