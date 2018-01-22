İNÖNÜ HEZİMETE UĞRADI!

Elazığ Yol Tesisleri’nde oynanan müsabakayı Faruk Küstül, Ahmetcan Akkoyun, Serkan Al hakem üçlüsü yönetti. Konuk takım İnönü Üniversitresispor Ahmet, Cihat, Enes Ataş, Yunus Emre, Nurullah, Engin Yıldız, Uygar Taşkıran, Burak Açil, Ömer Faruk Göldağı, Ahmet Aşıt ve Mehmet Aşıt on biriyle sahaya çıktı. Son sırada bulunan rakibi karşısında hiçbir varlık gösteremeyen kırmızı beyazlılar, ağır bir yenilgi alarak düşüşünü sürdürdü. Ev sahibi Elazığ Yolspor elde ettiği 6-2'lik sonuçla gruptaki ilk galibiyetini aldı. Müsabakayı değerlendiren İnönü Üniversitesispor Sportif Direktörü Aziz Yiğit, çok ağır bir yenilgi aldıklarını söyledi.

“BİZE YAKIŞMADI”

Takım olarak kötü bir sürece girdiklerini belirten Yiğit, “Müsabakanın sonuna kadar çok kötü oynadık. Karşımızda son sırada ve galibiyeti olmayan bir takım vardı ama biz hiçbir şey yapamadan farklı yenildik. Söylenecek hiçbir şey yok. Bu yenilgi bize yakışmadı” diye konuştu. busabahmalatya.com