BAL’ın 21. Haftasında kendi sahasında Elazığ DSİ takımıyla karşılaşan İnönü Üniversitesi, rakip kaleyi gol yağmuruna tuttu. Sarı siyahlılar müsabakayı 6-1 kazandı. Yeşiltepe 3 Nolu Sahada oynanan karşılaşmayı Murat Demir, Yiğit Çam, Zafer Gayretli hakem üçlüsü yönetti. Maçın başından sonuna kadar rakibi karşısında üstün bir oyun ortaya koyan İnönü Üniversitesi’nin gollerini 10. dakikada Garip, 24, 54 ve 65’te Ebubekir Yardım, 50’de Engin, 80’nci dakikada ise Miraç kaydetti.

YEŞİLYURT BAY OLDU!

Ev sahibi İnönü Üniversitesi rakibi karşısına Volkan, Yunus, Fikret, Garip, Enes, Fatih, Ramazan, Meriç, Ebuberki Bozan, Engin ve Ebubekir Yardım on biriyle çıktı. Karşılaşmada Ebubekir Yardım attığı 3 golle yıldızlaşırken, 85’nci dakikada ise Ramazan penaltı vuruşundan faydalanamadı. Malatya temsilcisi aldığı bu galibiyetle gruptaki puanını 33’e yükseltti ve 6. Sıradaki yerini korudu. Grupta şampiyonluk mücadelesi veren Malatya Yeşilyurt Belediyespor ise haftayı maç oynamadan geçirdi. Rakipleri Araban ve Karaköprü’nün kazanmasıyla liderlikten olan turuncu yeşilliler, Araban’ın Adıyaman maçındaki 3 puanı eklendiğinde 3. sıraya gerileyecek.

FATİH AVCI