Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 2. Grup’ta İnönü Üniversitesispor, lige verilen arada ikinci yarı hazırlıklarını Malatya’da sürdürüyor. Son olarak bir dönem Yeni Malatyaspor U21 takımının da formasını giyen Burak Acıl’ı kadrosuna katan Sarı-siyahlılarda transfer çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

“LOKOMOTİF GÖREVİ GÖRÜYORUZ”

Takımın son durumuyla ilgili bilgiler veren Yiğit şunları kaydetti: “Ligin ikinci yarısı hazırlıklarını bir haftadır sürdürüyoruz. Oyuncularımız devre arasını en iyi şekilde değerlendirerek çalışıyor. Futbolcularımıza bu hafta sonu iki gün izin vereceğiz. Pazartesi gününden itibaren idmanlarımıza devam edeceğiz. Bir haftalık kamp programının sonunda tekrar oyuncularımıza izin verip ardından maç programına başlayacağız. Aynı zamanda transfer çalışmalarımız da sürüyor. Malatya’da top oynayan 1-2 isimle görüşmelerimiz devam ediyor. Bizim oyuncularımızdan 1-2 isme talep var. Kesinlikle hiçbir oyuncumuzu göndermek istemiyoruz. Sahip olduğumuz oyuncu grubu genç ve yetenekli isimlerden kurulu onun için çok da fazla farklı isimler üzerinde durmuyoruz. İnşallah her şey yolunda giderse bizi takip edenlere ligin ikinci yarısında rakipler karşısında daha dinamik top oynayan bir İnönü Üniversitesi izlettireceğiz. Bizler aslında lokomotif görevi görüyoruz. Amacımız Malatya amatöründe öne çıkan gençleri iyi şekilde değerlendirmektir. Bu anlamda Yeni Malatyaspor U21 kadrosunda yaşı dolan bazı oyuncuları da bünyemize katmak için görüşmelerimiz de sürüyor.”









ÖMER ALİ DELİBAŞ