03 Nisan 2017 Pazartesi

İnönü Fidan biçti

Malatya’nın Bölgesel Amatör Lig’deki temsilcisi İnönü Üniversitesispor sahasında Kahramanmaraş Fidanspor’u 4-1 mağlup etti.

03 Nisan 2017 Pazartesi 11:18
İnönü Fidan biçti

Malatya ekibinin gollerini 20, 29 ve 41’inci dakikalarda Ebubekir Yardım, 48’inci dakikada ise Ebubekir Bozan attı. Bu sonuçla İnönü Üniversitesispor puanını 36’ya yükselterek, ligi 6’ıncı sırada bitirmeyi garantiledi. Bölgesel Amatör Lig 2.Grup’ta 26. hafta müsabakalarında alınan toplu sonuçlar ise şöyle oldu: "Şanlıurfa 11 Nisan 1-1 Araban Belediyespor, Kahramanmaraş Sakarya 0-4 Malatya Yeşilyurt Belediyespor, İnönü Üniversitesispor 4-1 Fidanspor, Elazığ DSİ 0-3 1920 Maraş, Şehit Kamil Belediyespor 1-3 Karaköprü Belediyespor, 62 Pertekspor 1-5 Adıyaman 1954.”

 

FATİH AVCI
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