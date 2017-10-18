18 Ekim 2017 Çarşamba

İnönü fark yedi!

Spor Toto Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 2. Grup’ta Malatya’nın bir diğer temsilcisi olan İnönü Üniversitesi, Tunceli ekibi 62 Pertekspor’a kendi sahasında 3 - 0 yenildi. Malili Mohamed Lamine’yi durduramayan kırmızı beyazlılar 4 maçta 5 puanda kaldı.

16 Ekim 2017 Pazartesi 11:42
İnönü fark yedi!

  İnönü Üniversitesi – 62 Pertekspor maçı Yeşiltepe 1 nolu sahada oynanandı. Uğurcan Gökler, Harun Terin, Ali İhsan Karakaş hakem üçlüsünün yönettiği maça İnönü Üniversitesi Mehmet Ayaoku, Yunus Emre Kutlu, Enes Ataş, Ali Şimşek, Garip Erayabakan, Cumali Kılınç, Engin Yıldız, Uygar Taşkıran, Eray Baba, Enin Bilici, Oğuzhan Akar on biriyle çıktı.

KURT: ELİMİZDEN GELENİ YAPTIK
  Karşılaşmanın 26’ncı dakikasında Emre Aydoğan’ın kaydettiği golle ilk yarıyı 1-0 üstün tamamlayan konuk takım, ikinci yarının 60’ncı dakikasında oyuna giren Malili Mohamed Lamine Sanou’nun 62 ve 72’nci dakikalarda kaydettiği gollerle, farka gitti. 3-0 Karşılaşma sonrası açıklamada İnönü Üniversitesispor’un teknik sorumlusu Murat Kurt, “Rakibin bizden daha iyi bir takım olduğunu biliyorduk. Ona rağmen pozisyonlar bulduk. Yediğimiz ikinci gol bir anlamda maçın kırılma anı oldu. Neticede 3-0 mağlup olduk. Oyuncularımı verdikleri mücadeleden dolayı kutluyorum. Ellerinden geleni yaptılar” dedi. Kurt, pozisyonları değerlendiremediklerini ifade ederek, şunları söyledi: “Rakibimiz pozisyona girdi golleri attı ama biz yakaladığımız pozisyonları gole çeviremedik. Güçlü bir takıma karşı oynadık, elimizden gelen gayreti de gösterdik. Olmadı artık yapacak bir şey yok.” Şeklinde konuştu.

HABER MERKEZİ
Anahtar Kelimeler: Busabahİnönü Üniversitesi

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