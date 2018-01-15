Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 2. Grup’ta ikinci yarının ilk maçında sahasında Şehitkamil Belediyespor ile karşılaşan İnönü Üniversitesispor, sahadan 3-1 yenik ayrıldı. Yeşiltepe 1 numaralı sahada oynanan karşılaşmada konuk takım 46. dakikada çift sarı karttan kırmızı kartla 10 kişi kalarak maçın kalan bölümünü eksik oynadı.

AZİZ YİĞİT: SAKATLIKLAR OLUMSUZ ETKİLEDİ

Yusuf Adnan Kendirciler’in yönettiği müsabakaya İnönü Üniversitesispor, Mehmet Enes, Cihat, Enes, Yunus Emre, Emre Sevinç, Burak Acil, Engin Yıldız, Uygar Taşkıran, Mehmet Aşıt, Ömer Faruk Göldağı ve Yasin Baturay on biriyle çıktı. Maçı baştan sona üstün götüren Gaziantep temsilcisi Şehitkamil Belediyespor, sayıca 1 kişi eksik mücadele etmesine rağmen 3 puanı alan taraf oldu. Maç sonrası açıklamalarda bulunan İnönü Üniversitesispor Sportif Direktörü Aziz Yiğit, kötü bir oyun neticesinde mağlup olduklarını söyledi. Yiğit, “İkinci yarının ilk maçında kazanmak istiyorduk ama ne yazık ki olmadı. Bugün sahada kötü bir oyun sergiledik. Rakibimiz 10 kişi kalmasına rağmen bu durumu kullanamadık. Tabi bu maçtan önce sakat oyuncularımız vardı, bununda performansımızda etkili olduğunu söyleyebilirim. Bundan sonraki süreçte önümüze bakacağız” dedi.

HABER MERKEZİ