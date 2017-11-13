Spor Toto Amatör Futbol Lig (BAL) 2. Grup’ta mücadele eden İnönü Üniversitesi deplasmanda karşılaştığı Elazığ temsilcisi Hankendispor’a 1-0 mağlup oldu. Kırmızı-beyazlılar maça Mehmet Ayaoku, Burhan Koç, Enes Ataş, Yunus Emre Kutlu, Garip Erayabakan, Ahmet Bezen, Engin Yıldız, Uygar Taşkıran, Eray Baba, Fatih Sakin, Mehmet Aşit ilk 11’iyle çıktı.
Elazığ temsilcisi Hankendispor karşılaşmanın 80. dakikasında Ersen Kantarcıoğlu’nun kaydettiği golle maçı 1-0 kazandı. Yeni antrenörü Cafer Aypan ile ilk yenilgisini alarak 8 puanda kalan İnönü Üniversitesispor, önümüzdeki hafta evinde ligin güçlü takımı 1920 Maraşspor’u ağırlayacak.
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