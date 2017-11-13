13 Kasım 2017 Pazartesi

İnönü eli boş dönüyor

Şu sıralar Bölgesel Amatör Futbol Lig (BAL) 2. Grup’ta ekonomik açıdan zor günler geçiren İnönü Üniversitesispor, yeni antrenörü Cafer Aypan ile çıktığı ikinci maçında deplasmanda Hankendispor’a 1-0 mağlup oldu.

13 Kasım 2017 Pazartesi 11:42
İnönü eli boş dönüyor

  Spor Toto Amatör Futbol Lig (BAL) 2. Grup’ta mücadele eden İnönü Üniversitesi deplasmanda karşılaştığı Elazığ temsilcisi Hankendispor’a 1-0 mağlup oldu. Kırmızı-beyazlılar maça Mehmet Ayaoku, Burhan Koç, Enes Ataş, Yunus Emre Kutlu, Garip Erayabakan, Ahmet Bezen, Engin Yıldız, Uygar Taşkıran, Eray Baba, Fatih Sakin, Mehmet Aşit ilk 11’iyle çıktı.

Elazığ temsilcisi Hankendispor karşılaşmanın 80. dakikasında Ersen Kantarcıoğlu’nun kaydettiği golle maçı 1-0 kazandı. Yeni antrenörü Cafer Aypan ile ilk yenilgisini alarak 8 puanda kalan İnönü Üniversitesispor, önümüzdeki hafta evinde ligin güçlü takımı 1920 Maraşspor’u ağırlayacak.

ÖMER ALİ DELİBAŞ
Anahtar Kelimeler: BusabahInönü üniversitesispor

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