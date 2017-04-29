Yeni Malatyaspor TFF 1. Lig’de bugün İnönü Stadı’nda Göztepe’yi ağırlayacak. Sezonun en kritik müsabakalarından biri olma özelliği taşıyan maç her iki takımın da kaderini tayin edecek. Yeni Malatyaspor kazandığı takdirde son 4 haftaya rakipleriyle arasındaki puan farkını koruyarak avantajlı girmiş olacak. Göztepe ise kaybettiğinde hem ilk iki yarışından kopacak, play off potası da tehlikeye girecek.

İRFAN BUZ BU KEZ TEMKİNLİ BAŞLAYACAK!

Her iki sarı kırmızılı kulüp için de olmak ya da olmamak anlamı taşıyan Yeni Malatyaspor - Göztepe maçı bugün saat 15.30’da İnönü Stadı’nda başlayacak. Sarı kırmızılı temsilcimiz Yeni Malatyaspor’da haftalar sonra bir maç öncesi eksik ya da sakat oyuncu bulunmazken, Göztepe’de Malatya’ya tam kadro geldi. Yeni Malatyaspor’da Teknik Direktör İrfan Buz, kadroda birkaç değişikliğin dışında istikrarı bu kez bozmayacak. Cezası biten Eren’i ilk 11’e dahil edecek Buz, savunmanın soluna ise defansif sol bek Rahman’ı görevlendirecek. Sol önde ise Dialiba ile başlaması beklenen Buz’un savunmada Yiğitcan, Murat Akça ve Caner’den vazgeçmeyecek. Orta sahada Sedat ve Azubuıke’nin oynamasına kesin gözüyle bakılırken, önde ise İrfan, Pereira ve Dialiba olacak. Ayite, Ferhat ve Murat’ı hamle gücü olarak düşündüğü öğrenilen Buz’un, Eskişehir maçının aksine daha kontrollü bir oyun tarzını benimseyeceği ifade edildi.

BİLETLER MAÇ SAATİNE KADAR SATILACAK!

Eskişehirspor maçıyla ceza alan Malatyalı futbolseverler ise stadı büyük ölçüde doldurmaya gayret edecek. Dün akşam itibariyle 6.000 maç bileti internet ve gişelerden alınırken, bu rakamın maç saatine kadar 8 bini bulması bekleniyor. Stat yanındaki passolig gişelerinden bugün sabah 8’den saat 15.30’a kadar maç bileti satılabilecek. Ayrıca futbolseverler internet üzerinden karşılaşma bileti alabilecek. Tribünde coşkulu bir ortam hazırlayacak futbolseverlerin İnönü Stadı’nda müthiş bir görsel şova imza atacak.

FATİH AVCI