22 Kasım 2017 Çarşamba

İnönü, derbiye hazırlanıyor!

Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 2. Grup’ta 10. haftada 1920 Maraşspor’u 4-2 yenerek moral bulan İnönü Üniversitesispor, Yeşilyurt Belediyesi maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Yaşadığı ekonomik sıkıntılara rağmen ligde tarih yazmaya devam eden kırmızı-beyazlılar Yeşilyurt maçında da çıkışlarını sürdürmek istiyor.

22 Kasım 2017 Çarşamba 11:43
İnönü, derbiye hazırlanıyor!

  Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi 2. Grup’ta 1920 Maraşspor’u 4-2 yenerek üzerindeki kara bulutları dağıtan İnönü Üniversitesispor, hafta sonunda karşılaşacağı Yeşilyurt Belediyesispor maçı hazırlıklarını teknik sorumlu Cafer Aypan nezaretinde Yeşitepe Stadı’nda sürdürdü. Yağmur altında yapılan çalışmada oyuncuların moralli oldukları gözlendi. Antrenmanda ısınmanın ardından kondisyon ağırlıklı çalışmalar yapan oyuncular, son bölümde ise yarı sahada 2 ayrı grup halinde çift kale maç oynadı. Daha sonra çeşitli pas organizasyonlarında bulunan oyuncular antrenmanı sonlandırdı.

 

Ligde 8 maçta 3 galibiyet 2 beraberlik alarak 11 puan toplayan İnönü Üniversitesi, Yeşilyurt Belediyesi maçı hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla sürdürecek.

ÖMER ALİ DELİBAŞ
Anahtar Kelimeler: BusabahInönü üniversitesispor

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