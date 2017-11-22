Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi 2. Grup’ta 1920 Maraşspor’u 4-2 yenerek üzerindeki kara bulutları dağıtan İnönü Üniversitesispor, hafta sonunda karşılaşacağı Yeşilyurt Belediyesispor maçı hazırlıklarını teknik sorumlu Cafer Aypan nezaretinde Yeşitepe Stadı’nda sürdürdü. Yağmur altında yapılan çalışmada oyuncuların moralli oldukları gözlendi. Antrenmanda ısınmanın ardından kondisyon ağırlıklı çalışmalar yapan oyuncular, son bölümde ise yarı sahada 2 ayrı grup halinde çift kale maç oynadı. Daha sonra çeşitli pas organizasyonlarında bulunan oyuncular antrenmanı sonlandırdı.

Ligde 8 maçta 3 galibiyet 2 beraberlik alarak 11 puan toplayan İnönü Üniversitesi, Yeşilyurt Belediyesi maçı hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla sürdürecek.

ÖMER ALİ DELİBAŞ