16 Kasım 2017 Perşembe

İnönü çıkış peşinde!

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2. Grup’ta 8. haftayı yenilgiyle kapatan Malatya takımı İnönü Üniversitesispor 9. haftada sahasında oynayacağı 1920 Maraşspor müsabakasının hazırlılığını sürdürüyor.

16 Kasım 2017 Perşembe 11:49
İnönü çıkış peşinde!

  BAL 2. Grup'ta 8 puanla 9. sırada yer alan ve 8. haftada deplasmanda Hankendispor’a 1-0’lık skorla yenilen İnönü Üniversitesispor, 9. haftada sahasında karşılaşacağı 1920 Maraş maçına Yeşiltepe 2 numaralı sahada yaptığı antrenmanla hazırlandı. Antrenör Cafer Aypan yönetiminde çalışan kırmızı-beyazlılarda eksik oyuncu bulunmuyor. Kulüp Sportif Direktörü Aziz Yiğit, yaptığı açıklamada içerisinde bulundukları sıkıntılı durumdan çıkacaklarını ifade etti.

“İNANCIMIZ TAM”
  Takım olarak gençlerden kurulu bir takım olmalarına rağmen örnek bir mücadele verdiklerini belirten Yiğit, “Sezon başından beri verdiğimiz mücadeleyle alkışı hak ediyoruz. Tabi kulübümüzde bazı sıkıntılar var. Bu sıkıntıların çözüleceğine olan inancımız tam. Bunun dışında takımımız genç ve çok koşan bir takım. Biz bu sezona ligle kalma hedefiyle başlamıştık. Geçen hafta deplasmanda son dakikalara doğru yediğimiz golle mağlup olduk. İnşallah bu hafta sahamızda Maraş’ı yenip o maçı telafi etmek istiyoruz” diye konuştu.

İHA
Anahtar Kelimeler: BusabahInönü üniversitesispor

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