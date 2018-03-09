Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 14°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
116921
ALTIN
162.242
DOLAR
3.8199
STERLİN
5.2694
EURO
4.7040

İNÖNÜ BAL’A DEVAM ETMEK İSTİYOR

Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 2. Grup’ta Pazar günü 1920 Maraşspor ile deplasmanda karşılaşacak olan İnönü Üniversitesispor bu maçın hazırlıkları bugün yapacağı antrenmanla tamamlayıp kampa girecek. Ligde geçen hafta öne geçtiği karşılaşmada Hankendispor ile 1-1 berabere kalan kırmızı-beyazlılar, gözünü Play off gurubundan yükselecek rakibinin kim olacağına dikti.

İNÖNÜ BAL’A DEVAM ETMEK İSTİYOR

Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 2. Grup’ta Pazar günü 1920 Maraşspor ile deplasmanda karşılaşacak olan İnönü Üniversitesispor bu maçın hazırlıkları bugün yapacağı antrenmanla tamamlayıp kampa girecek. Ligde geçen hafta öne geçtiği karşılaşmada Hankendispor ile 1-1 berabere kalan kırmızı-beyazlılar, gözünü Play off gurubundan yükselecek rakibinin kim olacağına dikti.

busabahh
busabahh
09 Mart 2018 Cuma 11:45
İNÖNÜ BAL’A DEVAM ETMEK İSTİYOR

Spor Toto Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 2. Grup’ta mücadele eden İnönü Üniversitesispor 11 Mart Pazar günü deplasmanda 1920 Maraşspor takımıyla karşılaşacak. Maçın hazırlıklarını bugün öğlen saatlerinde yapacağı son antrenmanla tamamlayacak olan kırmızı-beyazlılar yarın Kahramanmaraş’a hareket edecek. Ligde topladığı 17 puanla 10. sırada bulunan kırmızı-beyazlılar gelecek sezonda BAL’a devam edebilmenin hesaplarını yapıyor. Takımın son durumuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan sportif direktör Aziz Yiğit hedeflerinin Play off grubundan gelecek olan rakiplerini yenmek olduğunu söyledi. Yiğit,“Futbolcularımız bugün yapacağı son antrenmanla kampa girecekler. Yarın sabah saatlerinde Malatya’dan Kahramanmaraş’a hareket edeceğiz. Sakatlıkları bulunan 3 oyuncumuz ve 1 cezalı oyuncumuz bulunuyor. Hafta boyunca oyuncularımız iyi şekilde hazırlandılar. Pazar günü iyi futbol oynayarak puan kazanmak istiyoruz. Ligde rakibin de bizimde bir iddiamız kalmadı. İnşallah sorunsuz ve sakatlıksız bir karşılaşma olmasını diliyoruz.” şeklinde konuştu.

“BAL’A DEVAM ETMEK İSTİYORUZ”

Hedeflerinin play off grubundan gelecek olan takımı yenerek BAL’a devam etmek olduğunu kaydeden Yiğit, “Geçen hafta Hankendispor maçında 1-0 öne geçmemize rağmen bulduğumuz pozisyonları gole çeviremedik. Maç günü esen güçlü rüzgarı rakip takım arkasına aldı. Kalemize gelen tek topa mani olamadık. Yaklaşık 30 metreden kalemizde golü gördük. Ama muhtemel rakiplerimizin puan kayıp etmesi bizim için moral oldu. Bizim 5 rakiplerimizin 4 maçı kaldı. Zaten bizim şimdiki hedefimiz Play off grubundan gelecek olan takımı beklemek ve o maçta galip gelmek.” diye konuştu.

ÖMER ALİ DELİBAŞ  - Busabah Gazetesi 

Anahtar Kelimeler:
BÖLGESEL AMATÖR FUTBOL LİGİMaraşsporInönü üniversitesisporHankendisporPlay Off GurubuMalatya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ANTRENMANDA GÖZLER DİA’DA!
ANTRENMANDA GÖZLER DİA’DA!
AMATÖRDE ZİRVE MÜCADELESİ SÜRÜYOR
AMATÖRDE ZİRVE MÜCADELESİ SÜRÜYOR
FUTBOL TURNUVASI ÖDÜLLERİ DAĞITILDI
FUTBOL TURNUVASI ÖDÜLLERİ DAĞITILDI

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Busabah Malatya

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim