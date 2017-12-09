Bölgesel Amatör Lig’de yarın deplasmanda Adıyaman 1954 Spor ile karşılaşacak olan İnönü Üniversitesispor, bu maçın hazırlıklarını antrenör Cafer Aypan nezaretinde sürdürüyor. Ligde geçen hafta sahasında karşılaştığı Dersimspor maçında gol pozisyonlarının iyi değerlendiremeyen Kırmızı-Beyazlılar müsabakanın son dakikalarında kalesinde gördüğü frikik golüyle mücadeleden puansız ayrılmıştı. Futbolcu alacaklarının önceki hafta içerisinde yapılmasıyla ekonomik sorunu devre arasına kadar aşan Malatya temsilcisinde futbolcuların tekrar düzenli şekilde antrenmana çıktığı belirtildi. Yeşiltepe Stadı’nda hazırlıklarını sürdüren Kırmızı-Beyazlıların Sportif Direktörü Aziz Yiğit takımla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu.

“Antrenmanlarda oyuncularımız gole dönük çalışmalarını sürdürüyor. Yalnız sezon başında oluşturulan kadroda tecrübeli golcü oyuncular maalesef takımı bıraktılar. Mevcutta gol yollarında forma giyen oyuncularımız hep genç oyuncular. Bu isimler maç oynadıkça tecrübe kazanarak gol pozisyonlarındaki eksikliklerini giderecekler. Özellikle son iki hafta içerisinde yaşadığımız sıkıntılardan dolayı antrenman eksikliği de oldu.15 günde sadece 3-4 antrenman yapabildik. Oyuncu grubumuz genç olduğundan dolayı enerjilerinin yüksek olması en büyük avantajımızdı. Ama haftalar ilerledikçe kadromuz daha da güçlü hale gelecektir.”

MESUT DOĞAN İLE ANLAŞTIK

Ligin en genç takımı olduklarına vurgu yapan Yiğit, ”Bulunduğumuz grubun en genç takımıyız. Sezon başından bu yana maçlarda en fazla gol pozisyonuna giren bizim takımımız. Gol bulma noktasında sıkıntılarımız var. Pertek maçında rakibe verdiğimiz 3 pozisyonda maalesef gol oldu. Bizim 7-8 net pozisyonumuz vardı. Büyük bütçelerle kurulmuş Dersimspor’un hiç gol pozisyonu yok, 2 tane duran toptan gol yedik. Teknik direktör Cafer Aypan ile yolumuza devam edeceğiz. Hocamızın yardımcılığına Mesut Doğan’ı getirdik. Kaleci antrenörümüz İsmail Timur ve diğer hocalarımızla inşallah sezon sonuna kadar devam edeceğiz. Ekonomik sıkıntıların büyük bölümünü atlattık. İnşallah devre arasında 2-3 transfer yapmayı da düşünüyoruz. Ligin ikinci yarısında inanıyorum, herkes çok farklı bir İnönü Üniversitesi (Malatyagücü) takımı görecektir.” şeklinde konuştu.

ÖMER ALİ DELİBAŞ