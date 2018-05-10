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İnönü 3. oldu

ÜNİLİG Erkek Basketbol final maçlarında son virajda finalin kapısından dönen iki takım karşı karşıya geldi. Baştan sona çekişmeli geçen maçta İnönü Üniversitesi Mersin Üniversitesi’ni 92-86 ile geçerek yarışı üçüncü tamamladı.

İnönü 3. oldu

ÜNİLİG Erkek Basketbol final maçlarında son virajda finalin kapısından dönen iki takım karşı karşıya geldi. Baştan sona çekişmeli geçen maçta İnönü Üniversitesi Mersin Üniversitesi’ni 92-86 ile geçerek yarışı üçüncü tamamladı.

10 Mayıs 2018 Perşembe 10:55
İnönü 3. oldu

Mersin Üniversitesi maça oldukça hızlı başladı. Üç sayı çizgisinin gerisinden 4’te 4 ile başlayan Mersin takımı yüksek yüzdeyle şut atarak rakibin dengesini bozdu ve ilk çeyreği 17-26 almayı başardı. İkinci periyotta savaşan bir savunma karşısında atışları tutturmakta zorlanan Mersin Üniversitesi zor anlar yaşadı. İnönü hem içeriden hem dışarıdan sayılar bularak ikinci çeyreği 31-11 önde kapadı. Üçüncü çeyrekte son bir hamle daha yapan Mersin takımı bu periyodu 29-20 önde kapatmasını bildi. Son çeyrekte adeta nefesleri kesti. İki takımın da yüksek tempo ile sahada mücadele etmesi büyük beğeni topladı. Maçı son çeyrekteki oyunu ile 92-86 kazanan İnönü Üniversitesi oldu ve 3. olmayı başardı. Maç sonunda İnönü Üniversitesi takımının koçu Oğuz Avcı yaptığı açıklamada “Yoğun geçen maç temposundan dolayı 6 oyuncumuzdan yoksun kadromuzla iyi bir mücadele verdik. Onların yerini dolduran oyuncularım bu başarının önemli etkenleri arasında yer alıyor. Kampüs liglerinin ve yaptığımız antrenmanların meyvelerini topladık. Tüm yıl gerçekten çok çalıştık. Hiçbir maddi beklentisi olmadan emek harcayan yüreği büyük 18 aslanın Üniversitemize ve Malatya’mıza getirdiği bu başarı onur verici. Bu başarıda tüm Sağlık Kültür ve Spor Dairesi çalışanlarının ve paydaşlarımızın rolü büyüktür. Ekibiniz sağlamsa ve dereceyi istiyorsa o madalya boynunuza takılıyor bir şekilde. Üniversitemiz tarihi açısından önemli bir başarı elde ettik. Oyuncularımı kutluyorum üniversite yönetimimize teşekkür ediyorum. Bu güzel atmosferin yaşanmasında emeği olan herkese sonsuz şükranlarımı sunuyorum” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
InönüüniligFinal
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