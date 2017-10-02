Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 2’nci Grup takımlarından İnönü Üniversitesispor, yeni sezonun ikinci maçında Elazığ Yolspor ile karşılaştı. Yeşiltepe Stadı’nda oynanan maçta sarı-siyahlılar, Eray Baba’nın attığı golle rakibiyle 1-1 berabere kaldı. Oyunun kontrolünü maçın genelinde elinde bulunduran taraf olan İnönü Üniversitesi Yolspor karşısında bulduğu gol pozisyonlarını değerlendiremedi. Maçın ardından değerlendirmede bulunan sarı-siyahlı takımın sportif direktörü Aziz Yiğit, sezonun ikinci maçını kazanmayı istediklerini belirterek şunları söyledi:

SKORU DEĞİŞTİREMEDİK

“Geçen hafta golsüz berabere kaldığımız maçın ardından bu hafta oynadığımız maçta gol ve goller bularak galip gelmeyi hedeflemiştik. Oyuncularımızı tebrik ediyorum iyi başlayarak pozisyonlar ürettik. İstediğimizi sahaya yansıtmak adına yoğun mücadelede bulunduk. Skoru lehimize çevirmek adına Murat hocamız oyuna müdahalelerde bulundu ama özellikle hakemin tüm opsiyonları rakip takıma yönelik kullanmasıyla bunu başaramadık. Gol pozisyonlarına girmemize rağmen şansız şekilde değerlendiremedik ve müsabakadan 1 puanla ayrıldık.”

ÖMER ALİ DELİBAŞ