02 Ekim 2017 Pazartesi

“Adalet istiyoruz”

İnönü 1 puana abone!

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2’nci Grupta mücadele eden İnönü Üniversitesispor, ikinci hafta maçında karşılaştığı Elazığ Yolspor ile 1-1 berabere kaldı.

02 Ekim 2017 Pazartesi 12:05
İnönü 1 puana abone!

  Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 2’nci Grup takımlarından İnönü Üniversitesispor, yeni sezonun ikinci maçında Elazığ Yolspor ile karşılaştı. Yeşiltepe Stadı’nda oynanan maçta sarı-siyahlılar, Eray Baba’nın attığı golle rakibiyle 1-1 berabere kaldı. Oyunun kontrolünü maçın genelinde elinde bulunduran taraf olan İnönü Üniversitesi Yolspor karşısında bulduğu gol pozisyonlarını değerlendiremedi. Maçın ardından değerlendirmede bulunan sarı-siyahlı takımın sportif direktörü Aziz Yiğit, sezonun ikinci maçını kazanmayı istediklerini belirterek şunları söyledi:

SKORU DEĞİŞTİREMEDİK
  “Geçen hafta golsüz berabere kaldığımız maçın ardından bu hafta oynadığımız maçta gol ve goller bularak galip gelmeyi hedeflemiştik. Oyuncularımızı tebrik ediyorum iyi başlayarak pozisyonlar ürettik. İstediğimizi sahaya yansıtmak adına yoğun mücadelede bulunduk. Skoru lehimize çevirmek adına Murat hocamız oyuna müdahalelerde bulundu ama özellikle hakemin tüm opsiyonları rakip takıma yönelik kullanmasıyla bunu başaramadık. Gol pozisyonlarına girmemize rağmen şansız şekilde değerlendiremedik ve müsabakadan 1 puanla ayrıldık.”

ÖMER ALİ DELİBAŞ
Anahtar Kelimeler: BusabahInönü üniversitesispor

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    ÖZEL HABER
    SON YORUMLAR
    HAVA DURUMU
    Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
    NAMAZ VAKİTLERİ
    Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    E-GAZETE
    • BUSABAH GAZETESİ - 02 Ekim 2017 Manşeti
    • BUSABAH GAZETESİ - 30 Eylül 2017 Manşeti
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya 2017