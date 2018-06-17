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İmzayı attı formayı giydi

Malatya futbolunun yetiştirdiği yıldız isimlerden olan Enes Sığırcı, TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu’ya transfer oldu. 25 yaşındaki başarılı savunmacı Yeni Malatyaspor’un 2. Lig’de şampiyonluk yaşadığı kadroda da yer almıştı.

İmzayı attı formayı giydi

Malatya futbolunun yetiştirdiği yıldız isimlerden olan Enes Sığırcı, TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu’ya transfer oldu. 25 yaşındaki başarılı savunmacı Yeni Malatyaspor’un 2. Lig’de şampiyonluk yaşadığı kadroda da yer almıştı.

17 Haziran 2018 Pazar 13:48
İmzayı attı formayı giydi

Futbol alt yapısına Yeşilyurt Belediyespor’da başlayan(Kapanan kulüp) Enes Sığırcı başarı merdivenlerini tırmanmaya devam ediyor. Kariyerinde Lüleburgaz, Erzincan Refahiye, Hatayspor, Mersin İdmanyurdu, Manisasspor ve Yeni Malatyaspor gibi kulüpler olan Enes’in son durağı kurumsal yapısı, alt yapısı ve vizyonu ile Türk futboluna ışık tutan Altınordu oldu. Mersin İdmanyurdu ve Manisaspor’da üst üste yaşadığı ağır sakatlıkları bir bir atlatan Enes yeni kulübüyle anlaşma imzalayıp, formasını giyerken duygularını BUSABAH ile paylaştı.

Yeni bir sayfa açıp son dönemdeki kayıp yılları unutmak istediğini belirten Enes, “Altınordu gibi Avrupa’da ve Türkiye’de önemli bir misyona ve vizyona sahip olan bu kulübe geldiğim için çok mutluyum. Anlaşmamız her iki taraf için de hayırlı olsun. Son 2 kulübümde şanssız sakatlıklar yaşamıştım. Çok iyi dinlendim, çok iyi çalıştım ve şu an sorunsuz olarak hem lige hem de kamplara hazırım. İnşallah yeni kulübümde hem eski Enes’i izlettireceğim hem de kaldığım yerden devam edeceğim.” Şeklinde konuştu.

busabahmalatya.com

FATİH AVCI

Anahtar Kelimeler:
Enes SığırcıTff 1.ligAltınorduTransfer
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