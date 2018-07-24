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İmza töreni bugün yapılacak

Yeni transferleri için bugün toplu imza töreni düzenleyecek olan Yeşilyurt Belediyespor, 28 Temmuz’da Malatya’da antrenmanlara başlayacak.

İmza töreni bugün yapılacak

Yeni transferleri için bugün toplu imza töreni düzenleyecek olan Yeşilyurt Belediyespor, 28 Temmuz’da Malatya’da antrenmanlara başlayacak.

24 Temmuz 2018 Salı 11:16
İmza töreni bugün yapılacak

Ön hazırlık çalışmasının ardından turuncu-yeşilliler, 6-20 Ağustos tarihleri arasında Erzurum’da ikinci etap kamp çalışmasını gerçekleştirecek. Geçen sezondan iskelet kadrosunu büyük oranda koruyan Malatya Yeşilyurt Belediyespor; İbrahim Tokay, Vedat Taşdemir, Emrullah Sarıhasanoğlu, Ramazan Çavuş, Mehmet Güler, Gökhan Zirekli ile anlaştı. Teknik direktörlüğe Malatyalı tecrübeli teknik adam Hayati Palancı’yı getiren turuncu yeşilliler, iç transferde ise Yunus Emre Eserdi, Abdulvahap Kaya, Mübarek Kılınç, Erdem İsotçu ve Murat Avcu ile yeniden anlaştı.

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Imza TöreniYeni Transferler
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