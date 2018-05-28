İmza neden atılmadı?

Haftalar öncesinden Süper Lig’de kalmayı başaran Yeni Malatyaspor’da gelecek sezonun planlaması için yönetim ve teknik heyetin bir araya gelip görüşmeleri neticelendirmesi beklenirken, Gevrek ve Bulut’un ilk görüşmeden anlaşma yapamadan ayrılması dedikoduları da beraberinde getirmişti.

HOCA NE İSTEDİ, BAŞKAN NE TEKLİF ETTİ?

Kulüp başkanı Adil Gevrek ile Erol Bulut arasındaki görüşmenin detaylarına BUSABAH ulaştı. Geçtiğimiz sezon 1.2 milyon liraya anlaşan Erol Bulut, gelecek yıl için yönetimden yardımcılarıyla beraber paket olarak 500 bin avro talep etti. Bulut’un bu talebini geçtiğimiz yıl aldığı 1.2 milyonu 1.7 milyona çıkararak reddeden başkan Adil Gevrek genç hocaya, hızla yükselen kur farkından dolayı Türk lirası ile çalışacaklarını söyledi. Bu konuda pazarlık başlamadan bir başka anlaşmazlık ise sözleşmenin süresinde çıktı. Erol Bulut’a 1+ opsiyonlu 1 yıl şeklinde sözleşme öneren Gevrek, genç teknik adamın 3 yıl net sözleşme istemesiyle bir kez daha düşünmek istedi.

GÖZLER SON GÖRÜŞMEYE ÇEVRİLDİ!

Diğer tüm konularda anlaşan yönetim ve teknik heyet, hocanın şartları için Adil Gevrek’in yönetim kurulunu toplamasını bekliyor. Sezon içersindeki inişli çıkışlı durumlardan dolayı uzun süreli sözleşme yapmak istemeyen Adil Gevrek, kulübün olası ayrılıkta hocaya tazminat ödememesi için 1+1 yıllık sözleşmeye sıcak bakıyor. Hem istediği süre hem de ücret konusunda yönetimle aynı noktada buluşamayan Erol Bulut’un vereceği karar ise merakla bekleniyor. Daha önce şartlarda anlaşmaları durumunda Malatya’da olmaktan mutlu olacağını ifade eden Erol Bulut ile Adil Gevrek birkaç gün içinde yeniden buluşacak.