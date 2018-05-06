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İmik Söyledi Gevrek Eğlendi

Muğla Malatyalılar Derneği tarafından Bodrum’da düzenlenen Malatyalılar Gecesi yoğun katılımla gerçekleşti.

İmik Söyledi Gevrek Eğlendi

Muğla Malatyalılar Derneği tarafından Bodrum’da düzenlenen Malatyalılar Gecesi yoğun katılımla gerçekleşti.

06 Mayıs 2018 Pazar 18:32
İmik Söyledi Gevrek Eğlendi

Bodrum Bitez’de bulunan özel bir restoranda yapılan geceye katılan Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Malatyalılarla gurur duyduğunu söyledi. Gecede ödül alan Gevrek, çalışmalarına en iyi şekilde devam edeceklerini söyledi. İş, sanat ve spor dünyasından birçok ismin katıldığı gecede Malatyalı yerel sanatçı Muharrem İmik sahne alarak davetlilere eğlenceli anlar yaşattı. Gecede bir konuşma yapan Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, "Malatyalı hemşerilerimizle gurur duyuyoruz. Bodrum’da bizi bir araya getirdiler. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Türkiye'nin her yerinde Malatyalılar harika işlere imza atıyor. Malatyalıları en iyi şekilde temsil etmek için hep birlikte çalışacağız inşallah" dedi. 

İHA

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Malatyalılar DerneğiMalatyalılar GecesiAdil GevrekMuharrem İmik
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