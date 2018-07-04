Ilkım şampiyonayı yönetecek

Avrupa Şampiyonası, Akdeniz Oyunları, Olimpiyat Kalifikasyon Güreşleri, Veteranlar Dünya Şampiyonası ve Grand Prix Turnuvaları’nda görev alan Mehmet Ilkım, Yıldızlar Grekoromen ve Serbest Güreş Dünya Şampiyonası’nda da görevlendirildi. İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi olan Ilkım, 2006’dan beri de uluslararası güreş hakemi olarak görev yapıyor. Yıldızlar Grekoromen ve Serbest Güreş Dünya Şampiyonası kapsamında Hırvatistan’ın Zagrep kentinde bulunan Ilkım, “Dünya şampiyonasında görev almak kolay değil. Bir önceki yıl gösterdiğiniz performans içinde bulunduğunuz yıl yerinizi belirliyor. Türkiye’den 2 hakem dünya şampiyonasına seçildi. 2 hakemden birisi olmanın mutluluğu ve gururunu yaşıyorum. Ülkemi şimdiye kadar en iyi şekilde temsil ettim, Yıldızlar Grekoromen ve Serbest Güreş Dünya Şampiyonası’nda da ülkemi en iyi şekilde temsil edeceğim” ifadelerini kullandı.