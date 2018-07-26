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Ilkım memleketi Malatya’ya döndü

İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğretim görevlisi Dr. Mehmet Ilkım, Hırvatistan’ın Başkenti Zagreb’de yapılan ve 10 gün süren Dünya Güreş Şampiyonasında görev aldı. Verdiği doğru kararlarla şampiyonada final müsabakasını da yöneten Ilkım memleketi Malatya’ya döndü. Şampiyonada görev almanın gururunu yaşadığını belirten Mehmet Ilkım, “Üniversitemizin adını dünya literatüründe duyurmuş olduğum için çok mutluyum.”dedi.

Ilkım memleketi Malatya’ya döndü

İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğretim görevlisi Dr. Mehmet Ilkım, Hırvatistan’ın Başkenti Zagreb’de yapılan ve 10 gün süren Dünya Güreş Şampiyonasında görev aldı. Verdiği doğru kararlarla şampiyonada final müsabakasını da yöneten Ilkım memleketi Malatya’ya döndü. Şampiyonada görev almanın gururunu yaşadığını belirten Mehmet Ilkım, “Üniversitemizin adını dünya literatüründe duyurmuş olduğum için çok mutluyum.”dedi.

26 Temmuz 2018 Perşembe 11:27
Ilkım memleketi Malatya’ya döndü

Hırvatistan’ın Başkenti Zagreb’de yapılan ve yaklaşık 10 gün süren Dünya Güreş Şampiyonası 1-9 Temmuz tarihleri arasında yapıldı. Uluslararası Güreş Hakemi olan ve Dünya Güreş Şampiyonasında finali yöneten Mehmet Ilkım, turnuvanın sona ermesiyle Malatya’ya döndü. 2017’de yapmış olduğu görevler neticesinde 2018’de dünya şampiyonasında görev almaya hak kazanan Ilkım “Dünya şampiyonasına seçilerek katılabiliyorsunuz, kendiniz gidip katılamıyorsunuz. Türkiye’den iki kişi bu şampiyonaya seçildi, bu iki kişiden biri de benim. Oraya gidip Türkiye’yi, ilinizi ve üniversitenizi temsil etmiş oluyorsunuz.” dedi.

AKADEMİK KARİYERİ BAŞARILARLA DOLU

Şampiyonaya dünyanın çeşitli ülkelerinden 70’den fazla hakemin katıldığını kaydeden Ilkım, “Sadece şampiyonaya katılmak yetmiyor. Her hakem şampiyonaya katılıp ayrıca final müsabakası da yönetmek ister. Dünya Güreş Birliği yetkilileri tarafından nasıl bir hakem olunduğu ve hangi dereceden hakem olunduğu izleniyor ve takip ediliyor. Toplamda 10 final ve 70 hakem bu şampiyonaya aday. Zorluk derecesi yüksek olan İran-Rus Güreşi Final müsabakasını bize uygun gördüler. Bu Türk hakemin başarılı bir hakem olduğunu ve zorluk derecesi yüksek olan final müsabakasını çok rahatlıkla yönetebileceği anlamını taşıyor.” İfadelerini kullandı. Final müsabakasını başarıyla yönettiğini dile getiren Mehmet Ilkım,“Yaklaşık 12 yıllık güreş hakemiyim, buralara gelmek kolay değil. Bu süreç içerisinde Avrupa şampiyonası, Akdeniz Oyunları Olimpiyatları, Dünya Kupası ve çeşitli yaş kategorilerinde finaller, uluslararası turnuvalar yönettim ve şampiyonalara katıldım. Ülkemizi yurt dışında başarıyla milli forma altında temsil etmiş olmak ayrı bir duygu. Bunlar parayla satın alamayacağımız duygular. Kısacası bu şampiyonada görev aldığım, final müsabakası yürüttüğüm ve üniversitemizin adını dünya literatüründe duyurmuş olduğum için çok mutluyum.”diye konuştu.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Son Güncelleme: 26.07.2018 11:36
Anahtar Kelimeler:
İnönü ÜniversitesiMehmet Ilkım
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