İLK YARI EŞİTLİKLE TAMAMLANDI

Maçtan dakikalar (ilk yarı)

8. dakikada sağ çaprazdan topla birlikte ceza sahası içerisine giren Maicon, Doria'nın yaptığı sert müdahale ile yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi.

9. dakikada penaltı atışında topun başına geçen Deniz Kadah, yerden düzgün bir vuruşla topu kaleci Ertaç Özbir'in sağından meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

19. dakikada Sadık’ın kafayla indirdiği topu defansın sektirmesiyle ceza sahasının içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Boutaib'in çektiği şutu kaleci Ferhat çıkardı.

41. dakikada ceza yayı dışından Adem Büyük’ün sert şutu az farkla üstten dışarı gitti.

45. dakikada sağ kanattan topla ilerleyen Michael Pereira, son çizgiye indikten sonra yerden pasını Khalid Boutaib'e çıkardı. Bu futbolcunun gelişine çekmek istediği şut arka direkte bulunan Aytaç Kara'ya pas olarak gitti. Aytaç Kara'nın çektiği şut ağlarla buluştu. 1-1





Stat: Antalya

Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Bahattin Duran xx, Tarık Ongun xx

Antalyaspor: Ferhat Kaplan x, Celustka x, Sakıb Aytaç x, Diego Angelo x, Nazim Sangare x, Zeki Yıldırım x, Charles Da Silva x, Richard Danilo x, Maicon Marques xx, Emre Güral x, Deniz Kadah xx

Yedekler: Ozan Evrim Özenç, Ruud Boffin, Danon Djourou, Yusuf Çelik, Mostapha El Kabir, Chico, Harun Alpsoy, Mılan Jevtovıc, Souleymane Doukara, Hakan Özmert

Teknik direktör: Hamza Hamzaoğlu

Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir x, Issam Cıhebake x, Sadık Çiftpınar x, Ally Cissokho x, Doria Macedo x Murat Yıldırım x, Micheal Pereira x, Aytaç Kara x Sadio Diallo x, Adem Büyük x, Khalid Boutaib x

Yedekler: Fabien Farnolle, Gökhan Akkan, Nacer Barazite, Eren Tozlu, Muenfuh Sincere, Arturo Meza, Berk Yıldız, Rahman Çağıran, Fernando Denıng, Mustafa Eskihallaç

Teknik direktör: Erol Bulut

Goller: Deniz Kadah (dk. 9) (Antalyaspor), Aytaç Kara (dk. 45) (Evkur Yeni Malatyaspor)

Sarı kart: (Adem, Murat)(Evkur Yeni Malatyaspor)