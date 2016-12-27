İlk 16 haftada yaklaşık 360 golün atıldığı ligi Mersin İdmanyurdu 9 puanla son sırada tamamladı.
İŞTE İLK YARININ ENLERİ:
EN ÇOK GOL ATAN TAKIM: Eskişehirspor (29 gol)
EN ÇOK GOL YİYEN TAKIM: Mersin İdmanyurdu (37 gol)
EN AZ GOL ATAN TAKIM: Samsunspor (6 gol)
EN AZ GOL YİYEN TAKIM: Şanlıurfaspor - Sivasspor (15 gol)
EN ÇOK BERABERE KALAN TAKIM: Adana Demirspor (9 beraberlik)
EN ÇOK GOL ATAN FUTBOLCULAR: Bekamenga (Balıkesirspor) Poepon (Boluspor) 11 gol
EN GOLLÜ MAÇLAR:
Eskişehirspor - Mersin İdmanyurdu : 6 - 0
Sivasspor - Mersin İdmanyurdu: 6 - 0
Balıkesirspor - Adana Demirspor : 4 - 2
Göztepe - Bandırmaspor : 3 - 3
Manisaspor - Eskişehirspor : 3 - 3
Boluspor - Evkur Yeni Malatyaspor : 1 - 5
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