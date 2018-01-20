İLK YARI BERABERLİKLE TAMAMLANDI

Maçtan Dakikalar (İlk yarı)
11. dakikada Numan Çürüksu'nun ceza sahası içinde topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle hakem Fırat Aydınus penaltı çizgisini gösterdi. Topun başına geçen Khalid Boutaib'in şutunu kaleci Karcemarskas kurtardı.
19. dakikada Sadio Diallo'nun ceza sahası dışından şutunu kaleci Karcemarskas kurtardı.
29. dakikada sol kanattan açılan ortaya kafa vuran Boutaib'in şutunu Karcemarskas çeldi. Dönen topla buluşan Boutaib vuruşunda meşin yuvarlak savunmaya çarpıp kornere çıktı.
Stat: Osmanlı
Hakemler: Fırat Aydınus xx, Serkan Ok xx, Aleks Taşcıoğlu xx
Osmanlıspor: Karcemarskas xx, Yalçın Ayhan xx, Numan Çürüksu xx, Muhammet Bayır xx, Vrsajevic xx, Mehmet Güven xx, Musa Çağıran xx, Serdar Gürler xx, Raheem Lawal xx (Regattin dk. 31 xx), Aminu Umar xx, Doukara xx
Yedekler: Hakan Arıkan, Maxso, Luiz Carlos, Lembi, Cikalleshi
Teknik Direktör: İrfan Buz
Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir xx, Cissokho xx, Murat Akça xx, Sadık Çiftpınar xx, Chebake xx, Murat Yıldırım xx, Diallo xx, Godson xx, Adem Büyük xx, Turgut Doğan Şahin xx, Boutaib xx
Yedekler: Farnolle, Mina, Gökhan Akkan, Sincere Seth, Eren Tozlu, Pereira, Berk Yıldız, Barazite
Teknik Direktör: Erol Bulut
Sarı kart: Numan Çürüksu (Osmanlıspor)
İHA