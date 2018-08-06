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İlk yardım eğitimi verilecek

İlk yardım eğitimi verilecek

06 Ağustos 2018 Pazartesi 11:35
İlk yardım eğitimi verilecek

Malatya’da amatör futbol müsabakalarında görev almak isteyenlere, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından eğitim verileceği bildirildi. 2018-2019 sezonunda Malatya’daki amatör futbol müsabakalarında görev alacaklar için eğitim verileceği kaydedildi. Eğitime katılmak isteyenlerin 9 Ağustos Perşembe gününe kadar Malatya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’nu (MASKF) müracaat etmeleri gerektiği bildirildi. Konuyla ilgili açıklamada bulunan MASKF Başkanı Seyfullah Özdemir, “2018-2019 sezonunda ilimizde yapılacak olan müsabakalarda görev yapacak olan görevlilere, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 13-14 Ağustos tarihlerinde ilk yarım eğitimi verilecek. Kursa katılmak isteyenlerin en geç 9 Ağustos Perşembe gününe kadar Malatya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonumuza müracaat etmeleri gerekiyor” dedi.

HABER MERKEZİ

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