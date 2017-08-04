04 Ağustos 2017 Cuma

İlk sınav Gençler’le!

Ankara’da düzenlenecek 51. TSYD Kupası’na katılan Yeni Malatyaspor bugün oynayacağı Gençlerbirliği maçının son provasını dün Ankaragücü Tesisleri’nde yaptı.

04 Ağustos 2017 Cuma 12:21
İlk sınav Gençler’le!

 21 kişilik kadrosuyla kısa bir ter idmanı yapan sarı kırmızılı takımda eksik ya da sakat oyuncu bulunmazken, teknik direktör Ertuğrul Sağlam çalışmayı saha kenarından takip etti. 35 günlük bir kamp sürecinde 5 hazırlık maçı oynayan Yeni Malatyaspor, turnuvadaki karşılaşmalara sezon öncesi ilk ciddi sınav gözüyle bakıyor. Son transferler Aly Cissokho ve Turgut Doğanşahin hariç diğer isimlerin tamamına Gençlerbirliği karşısında şans verecek Ertuğrul Sağlam, saat 19.00’da başlayacak maç öncesi takımını son idmanın ardından kampa aldı. Başkan Adil Gevrek ve bazı yöneticiler de takımla birlikte kafileye dahil olurken, sarı kırmızılı takımın ilk ciddi sınavında Gençlerbirliği karşısında vereceği mücadele merakla bekleniyor.

FATİH AVCI
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