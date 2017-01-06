06 Ocak 2017 Cuma

İlk sınav bugün

Ligin ikinci yarı hazırlıklarını Antalya/Side’de sürdüren Yeni Malatyaspor’da kamp çalışmaları devam ediyor. Sabah ve akşam olmak üzere günde çift idman temposunu düşürmeyen sarı kırmızlı temsilcimiz bugün hazırlık maçında Giresunspor ile karşılaşacak.

06 Ocak 2017 Cuma 12:02
İlk sınav bugün

Antalya kampında 4.günü geride bırakan Yeni Malatyaspor, günü çift çalışmayla tamamladı. Sabah yapılan idmanın büyük çoğunluğu güç depolamaya yönelik ağır yüklemelerle geçerken, akşam çalışmasında ise yorgun olduğu her halinden belli olan oyunculara hafif bir idman programı uygulattı.

Özellikle sabah yapılan çalışmada sağnak yağmur etkili olurken, futbolcuların temposu bir an olsun düşmedi. Antrenmanın son bölümünde daraltılmış alanda kısa bir çift kale oynayan futbolculara bu bölümde İrfan Buz’dan ciddi uyarılar geldi. Pas oyununda yapılan hataları kabul etmeyen Buz, zaman zaman sesini yükseltti. Çift kalenin yıldızı ise Bolu maçındaki gollerine devam eden Eren Tozlu oldu.

Son maçta yaptığı hatrick ile adeta hayat bulan Eren Tozlu, müthiş bir çıkış yakalayarak kampın da yıldızı oldu. Sakatlıkları süren oyuncular takımdan ayrı çalışırken, gribal enfeksiyona yakalanan oyuncular kervanına Burak Kavlak da katıldı. Sadık, Yiğitcan, Fatih ve Burak Kavlak gribal enfeksiyona yakalansa da takımla çalışmaya çıktılar. Serum tedavisi olan oyuncuların havadaki ani mevsimsel değişiklikten dolayı grip oldukları öğrenildi.

Kamptaki ilk ve tek hazırlık maçını bugün akşam Giresunspor ile oynayacak Yeni Malatyaspor, bu maç için Side’den Antalya’ ya geçecek…

FATİH AVCI
Anahtar Kelimeler: Malatya HaberMalatyaHaber MalatyaMALATYA GÜNCEL HABERLERMalatya BusabahBusabah

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    ÖZEL HABER
    SON YORUMLAR
    EN ÇOK OKUNANLAR
    banner5
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya