Antalya kampında 4.günü geride bırakan Yeni Malatyaspor, günü çift çalışmayla tamamladı. Sabah yapılan idmanın büyük çoğunluğu güç depolamaya yönelik ağır yüklemelerle geçerken, akşam çalışmasında ise yorgun olduğu her halinden belli olan oyunculara hafif bir idman programı uygulattı.

Özellikle sabah yapılan çalışmada sağnak yağmur etkili olurken, futbolcuların temposu bir an olsun düşmedi. Antrenmanın son bölümünde daraltılmış alanda kısa bir çift kale oynayan futbolculara bu bölümde İrfan Buz’dan ciddi uyarılar geldi. Pas oyununda yapılan hataları kabul etmeyen Buz, zaman zaman sesini yükseltti. Çift kalenin yıldızı ise Bolu maçındaki gollerine devam eden Eren Tozlu oldu.

Son maçta yaptığı hatrick ile adeta hayat bulan Eren Tozlu, müthiş bir çıkış yakalayarak kampın da yıldızı oldu. Sakatlıkları süren oyuncular takımdan ayrı çalışırken, gribal enfeksiyona yakalanan oyuncular kervanına Burak Kavlak da katıldı. Sadık, Yiğitcan, Fatih ve Burak Kavlak gribal enfeksiyona yakalansa da takımla çalışmaya çıktılar. Serum tedavisi olan oyuncuların havadaki ani mevsimsel değişiklikten dolayı grip oldukları öğrenildi.

Kamptaki ilk ve tek hazırlık maçını bugün akşam Giresunspor ile oynayacak Yeni Malatyaspor, bu maç için Side’den Antalya’ ya geçecek…

FATİH AVCI