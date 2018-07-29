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İlk randevu 21:45’te

Yeni Malatyaspor, Süper Lig’in ilk haftasında 12 Ağustos Pazar günü saat 21.45’te Göztepe ile karşılaşacak.

İlk randevu 21:45’te

Yeni Malatyaspor, Süper Lig’in ilk haftasında 12 Ağustos Pazar günü saat 21.45’te Göztepe ile karşılaşacak.

29 Temmuz 2018 Pazar 12:30
İlk randevu 21:45’te

2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 1. Hafta programı açıklandı. UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde 6 Ağustos'ta yapılacak olan Play-Off Turu kura çekimi sonrasında ligin 2, 3 ve 4. hafta programı; 30 - 31 Ağustos tarihlerinde yapılacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi grup müsabakaları fikstürü çekimi sonrasında ise ilk yarının kalan 13 haftası ilan edilecek. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nda 10, 11, 12 ve 13 Ağustos 2018 tarihlerinde oynanacak 1. hafta maç programı şöyle: 10 Ağustos Cuma
21:45 Ankaragücü – Galatasaray, 11 Ağustos Cumartesi 19:30 Sivasspor – Alanyaspor, 19:30 Çaykur Rizespor – Kasımpaşa, 21:45 Fenerbahçe – Bursaspor, 12 Ağustos Pazar 19:30 Atiker Konyaspor - BB Erzurumspor, 19:30 Medipol Başakşehir – Trabzonspor, 21:45 Göztepe - Yeni Malatyaspor, 21:45 Beşiktaş – Akhisarspor, 13 Ağustos Pazartesi 21:45 Kayserispor - Antalyaspor

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Yeni Malatyaspor1. Hafta Programı
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