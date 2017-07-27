27 Temmuz 2017 Perşembe

UYANIK OLACAĞIZ!

İlk maç İnönü’de oynanabilir

Süper Lig’de bu yıl mücadele edecek olan Yeni Malatyaspor, ligdeki ilk maçını İnönü Stadı’nda oynayabileceği gündeme taşındı.

27 Temmuz 2017 Perşembe 12:07
İlk maç İnönü’de oynanabilir

  Süper Lig İlhan Cavcav Futbol Sezonu'nun ilk haftasında sahasında Osmanlıspor’u ağırlayacak Yeni Malatyaspor’da yeni stadın yetişmeme ihtimalinin bulunduğu ve bu nedenle müsabakanın İnönü Stadı’nda oynaması gündemde. 

ELİMİZDEN GELENİ YAPIYORUZ
  Temeli 2012 yılında atılan ve ilk yüklenicisinin işi bırakması nedeniyle ikinci kez ihale dilen yeni yapılan Malatya Stadyumu'nda zemin kaynaklı gecikmenin yaşanabilme ihtimaline karşın, İnönü Stadı’nın hazır tutulacağı belirtildi. Sezonun ilk hafta maçında 13 Ağustos Pazar günü saat 20.00’de Osmanlıspor’u ağırlayacak olan sarı-siyahlı kulüpte stat alarmı verilirken, yönetimin gecikme yaşanmaması için adeta seferberlik ilan ettiği öğrenildi. Konuyla ilgili konuşan Kulüp Başkanı Adil Gevrek, “Biz gecikme yaşanmaması için elimizden geleni yapıyoruz. Ancak yeni stadyumun zemini istenilen standartlarda olmadığı için çimleri yeniden bakıma aldık. Bu doğrultuda tam bir seferberlik hali var diyebilirim. Kulübümüzün çalışanlarıyla ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü ekipleri geceli gündüzlü çalışma halinde. Bu durum dışında stadın açılmasına engel bir durum yok. Biz her ihtimale karşı İnönü Stadı’nı hazır tutacağız. Umarım sezonun ilk maçını yeni stadımızda oynarız” dedi.

İHA
Anahtar Kelimeler: Busabah

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    ÖZEL HABER
    SON YORUMLAR
    ANKET Sonuçlar Tümü
    Malatya’nın Yeni Stadı’nın ismi ne olsun?

    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    E-GAZETE
    • BUSABAH GAZETESİ - 27 Temmuz 2017 Manşeti
    • BUSABAH GAZETESİ - 26 Temmuz 2017 Manşeti
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya