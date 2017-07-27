Süper Lig İlhan Cavcav Futbol Sezonu'nun ilk haftasında sahasında Osmanlıspor’u ağırlayacak Yeni Malatyaspor’da yeni stadın yetişmeme ihtimalinin bulunduğu ve bu nedenle müsabakanın İnönü Stadı’nda oynaması gündemde.

ELİMİZDEN GELENİ YAPIYORUZ

Temeli 2012 yılında atılan ve ilk yüklenicisinin işi bırakması nedeniyle ikinci kez ihale dilen yeni yapılan Malatya Stadyumu'nda zemin kaynaklı gecikmenin yaşanabilme ihtimaline karşın, İnönü Stadı’nın hazır tutulacağı belirtildi. Sezonun ilk hafta maçında 13 Ağustos Pazar günü saat 20.00’de Osmanlıspor’u ağırlayacak olan sarı-siyahlı kulüpte stat alarmı verilirken, yönetimin gecikme yaşanmaması için adeta seferberlik ilan ettiği öğrenildi. Konuyla ilgili konuşan Kulüp Başkanı Adil Gevrek, “Biz gecikme yaşanmaması için elimizden geleni yapıyoruz. Ancak yeni stadyumun zemini istenilen standartlarda olmadığı için çimleri yeniden bakıma aldık. Bu doğrultuda tam bir seferberlik hali var diyebilirim. Kulübümüzün çalışanlarıyla ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü ekipleri geceli gündüzlü çalışma halinde. Bu durum dışında stadın açılmasına engel bir durum yok. Biz her ihtimale karşı İnönü Stadı’nı hazır tutacağız. Umarım sezonun ilk maçını yeni stadımızda oynarız” dedi.

İHA