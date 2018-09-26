İlk idmanda 4 eksik!

Yeni Malatyaspor, 1 Ekim Pazartesi günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürüyor. 6.haftada sahasında Çaykur Rizespor'u 1-0 yenerek, puanını 10'a yükselten sarı kırmızılılar, İstanbul deplasmanından puan çıkartmak istiyor.

Ligin 6.haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup eden Yeni Malatyaspor, ligin 7.haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir karşı karşıya gelecek. 3 hafta aradan sonra galip gelen ve iyi gidişi Medipol Başakşehir karşısında da sürdürmek isteyen sarı kırmızılılar, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde, teknik direktör Erol Bulut nezaretinde sürdürdü.

MURAT,FARNOLLE VE ALEKSİC SALONDA ÇALIŞTI

Takımdan ayrı salonda çalışan orta saha oyuncuları Murat Yıldırım ve Danijel Aleksic ile kaleci Fabien Ceddy Farnolle idmanda yer almazken, sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı olan sol bek oyuncusu Rahman Buğra Çağıran ise kondisyoner eşliğinde düz koşu yaptı. Isınma ve hafif koşuyla başlayan antrenmanda futbolcular, kondisyoner Pantalis Pantelopoulos nezaretinde koşu ve pas çalışması yaptı. Antrenmanda daha sonra iki gruba ayrılan futbolcular, yarı alanda pas ve top kapma çalışması yaptı. Antrenman, taktik ağırlıklı çift kale maçla tamamlandı.