İlk hamleyi Polat yaptı

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl 6'cısı gerçekleştirilen Uluslararası Altın Kayısı Satranç 11 Ağustos Cumartesi gününe kadar sürecek. Turnuvanın açılışı dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi Fuaye Alanında bir tören düzenlendi. Törende ilk olarak konuşan Satranç Federasyonu Malatya İl Temsilcisi Cemal Gürsel Toy, satranç severleri bir araya getirdiği için Malatya Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederek “Bu yıl 6.’sını düzenlediğimiz Altın Kayısı Satranç turnuvamız Malatya’mızın uluslararası tanınmasına da katkı sağlamaktadır”dedi. Altın Kayısı Satranç turnuvasına emeği geçenlere teşekkür eden Gençlik ve Spor il Müdürü Sadi Fındıklı ise, “Satranç turnuvasına vermiş oldukları katkı ve desteklerden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Hacı Uğur Polat’a teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

“MALATYA KARDEŞLİĞİN VE SEVGİNİN ŞEHRİDİR”

Daha sonra Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay bir konuşma yaptı. Uluslararası Altın Kayısı Satranç Turnuvası’nın Türkiye Satranç Federasyonu’nun en önemli faaliyetlerinden biri olduğunu belirten Tülay, “Türkiye’deki birçok ilden ve yurt dışından 500’ün üzerinde sporcu bugün burada düzenlenen Altın Kayısı Satranç turnuvasına katılmaktadır. Katılımcıların sayısı da gösteriyor ki Malatya’da gerçekleştirilen satranç turnuvası amacına ulaşmıştır” ifadelerini kullandı. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ise yaptığı konuşmada yüzlerce sporcunun Malatya’da buluşmasından dolayı duyduğu mutluluğu belirterek, “Malatya’da gerçekleştirdiğimiz satranç turnuvamız için 10 farklı ülkeden ve 45 ilden gelen sporcularımız var. Bu sporcularımızı Malatya’mızda ağırlamak bizler için bir gururdur” dedi. Son olarak konuşan AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci’de Altın Kayısı Satranç turnuvasını uluslararası boyuta taşımak ve devamlılığını sağlamanın büyük bir başarı istediğini belirterek “Bir işe başlamak değil onun devamlılığını sağlamak çok önemlidir. Satranç oyunu zekanın ve sabrın önemli olduğunu bir spor dalıdır. Hayatın bir satranç oyunu olduğunu düşünürseniz zekanın ve sabrın önemini görürsünüz. Bu turnuvanın Malatya’da düzenlenmesi çok önem arz etmekte. Malatya kardeşliğin, barışın hoşgörünün ve sevginin şehridir. Bu turnuvanın düzenlemesinde emeği geçen başta Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve diğer katılımcılara teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından 6. Uluslararası Altın Kayısı Satranç Turnuvası, milletvekili Bülent Tüfenkci ve Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat tarafından yapılan ilk hamle ile başladı. Turnuvaya 10 ülkeden 60, Türkiye’den ise 45 ilden 495 olmak üzere toplamda 555 sporcu katılıyor. 11 Ağustos tarihine kadar devam edecek olan turnuvada, dereceye girenlere toplamda 50 bin TL ödül dağıtılacak. busabahmalatya.com