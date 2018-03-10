İLK GOLÜ ATAN KAZANIR!

Ligde dört maçtır yenilmeyen Yeni Malatyaspor yarınki maçta da yenilmezse, Süper Lig tarihindeki en uzun serisine imza atmış olacak.

İki takım tarihlerinde ilk kez bir Süper Lig maçında bu sezonun ilk yarısında karşılaşmış, Fenerbahçe sahadan 3-1'lik skorla galip ayrılmıştı. Fenerbahçe ile karşılaşmadan önce hiçbir maçta kalesini gole kapatamayan Yeni Malatyaspor, bu maçın ardından ligde oynadığı 16 maçın dokuzunda gol yemedi. Malatya ekibi dokuz gole kapama ile bu alanda Galatasaray ile birlikte ligin en iyi iki takımından biri. Ligde dört maçtır yenilmeyen Yeni Malatyaspor yarınki maçta da yenilmezse, Süper Lig tarihindeki en uzun serisine imza atmış olacak. İç sahada da dört maçtır kaybetmeyen sarı-kırmızılılar, bundan önce evinde oynadığı sekiz maçın sadece ikisini kazanabilmişti. Fenerbahçe ise, Şubat 2014'teki Eskişehirspor ve Sivasspor maçlarından bu yana, Süper Lig'de ilk kez arka arkaya iki lig maçından yenik ayrıldı. Sarı lacivertliler, en son Kasım - Aralık 2009'da ligde arka arkaya üç maç kaybetmişti. Son iki lig maçında kalesinde üçer gol gören Fenerbahçe'nin, Süper Lig tarihinde arka arkaya üç maçta üç veya daha fazla gol yediği bir serisi bulunmuyor. Bu sezon öne geçtiği maçlarda hiç yenilmeyen Yeni Malatyaspor, geriye düştüğü hiçbir maçta da kazanamadı.

“KHALİD BOUTAİB'İN DİREKT KATKISI VAR”

Süper Lig'de ceza sahası dışından en az gol atan üç takımın ikisi bu maçta karşılaşacak. Yeni Malatyaspor bu sezon ligde maçlarında en az gol atılan iki takımdan biri (57, Konyaspor ile birlikte). Sarı-kırmızılıların ligde attığı son 11 golün altısı ve kalesinde gördüğü son dokuz golün altısı duran toplardan geldi. Fenerbahçe'nin ligde deplasmanda attığı son 10 golün sekizi Brezilyalı oyuncular Giuliano (4), Fernandao (3) ve Josef de Souza’dan (1) geldi. Josef de Souza bu sezon ligde en fazla pas arası yapan isim. Yeni Malatyaspor'un ligde attığı son 13 golün yedisinde ise Khalid Boutaib'in direkt katkısı var. Boutaib bu sezon ligdeki forvetler arasında sadece Adis Jahovic'ten daha az ikili mücadele ve hava topu kazandı. ÖMER ALİ DELİBAŞ - Busabah Gazetesi