18 Temmuz 2017 Salı

İlk etap kampı sona erdi

Yeni Malatyaspor Bolu’da başladığı 1. Etap kamp çalışmalarını bugün noktalıyor. 15 gün süren ilk kampta takımda kalan eski oyuncuları, alt yapıdan alınan gençleri ve yeni transferleri gören teknik direktör Ertuğrul Sağlam, eksikleri tespit etme adına verimli bir dönem geçirdiklerini söyledi.

15 Temmuz 2017 Cumartesi 11:54
İlk etap kampı sona erdi

  Bolu/Termal’de 1 Temmuz’da başlayan Yeni Malatyaspor 1. Etap kampı bugün gerçekleştirilen sabah antrenmanıyla sona erdi. 15 gün boyunca günde çift idman temposuyla devam eden antrenmanlarda gelecek sezondan ziyade daha çok takımda gidecek ve kalacakları belirlemeye yönelik çalışmalar yapan teknik direktör Ertuğrul Sağlam, bu kapsamda oynattığı iki hazırlık maçında da alt yapı ve takımda kalan eski oyunculara şans verdi.

SAĞLAM GÖZÜNÜM İKİNCİ ETABA ÇEVİRDİ
  Yeni transferlerin ve yabancı oyuncuların ilk etap kampına rötarlı katılmaları Sağlam’ın canını sıkan tek olumsuzluk olarak dikkat çekerken, bu oyuncuların bazılarına fiziksel eksikliklerinden dolayı hazırlık maçlarında süre verilmedi. 8 yeni transferin tamamı kampa katılırken, en çok dikkat çeken iki isim sağ bek Sincere Seth ve Issam Chebeke oldu. İlk hazırlık maçında Adana Demirspor’u 5 – 0 mağlup eden Yeni Malatyaspor, ikinci hazırlık müsabakasında Karabükspor’a 2 – 0 mağlup oldu. Bu hazırlık maçlarında sahaya gidecek ve kalacak oyunculara yönelik bir kadro süren Ertuğrul Sağlam, eksikleri görme adına verimli bir dönemi geride bıraktıklarını söyleyerek, ikinci etap kampında yeni transferlerle ve takıma katılacak diğer futbolcularla Süper Lig’e hazır bir Malatyaspor haline geleceklerini söyledi.

FATİH AVCI
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