İstanbul’da oynanacak Malatya – Elazığ Derbisi heyecanı her iki şehrin de camiasını sararken, hafta sonu Yeni Malatyaspor ve Elazığspor alt yapıları karşı karşıya geldi. Gelişim Ligleri müsabakaları kapsamında U19, U14 ve U15 takımları Elazığ alt yapı tesislerinde maça çıkarken, U16 ve U17’ler ise Malatya Orduzu Pınarbaşı’nda karşılaştı.

Yeni Malatyaspor alt yapısı U19’da bordo beyazlı rakibi ile 0 – 0 berabere kalırken, U17 kategorisinde 2 – 0 mağlup oldu. U16’da Elazığspor’u 2 – 0 mağlup eden sarı kırmızılı gençlerimiz derbide U15’te 1 – 1 berabere kaldı. U14 ise rakiplerine gol yağdıran küçük kaplanlar Elazığspor’u 5 – 1 mağlup etmeyi başardı. Her iki kulübün alt yapılarının 5 kategoride karşı karşıya geldiği haftada hem Malatya’da hem de Elazığ’da en ufak bir olayın ve tartışmanın yaşanmaması büyük bir takdirle karşılandı.

FATİH AVCI