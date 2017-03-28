28 Mart 2017 Salı

İlk derbi alt yapıda!

Yeni Malatyaspor – Elazığspor arasında 1 Nisan Cumartesi günü İstanbul’da oynanacak doğunun derbisinin ateşi ilk olarak alt yapı maçlarına sıçradı. Her iki şehrin U19, U17, U16, U15 ve U14 takımları geride bıraktığımız hafta bir birleriyle karşılaştı.

28 Mart 2017 Salı 12:01
İlk derbi alt yapıda!

  İstanbul’da oynanacak Malatya – Elazığ Derbisi heyecanı her iki şehrin de camiasını sararken, hafta sonu Yeni Malatyaspor ve Elazığspor alt yapıları karşı karşıya geldi. Gelişim Ligleri müsabakaları kapsamında U19, U14 ve U15 takımları Elazığ alt yapı tesislerinde maça çıkarken, U16 ve U17’ler ise Malatya Orduzu Pınarbaşı’nda karşılaştı.

Yeni Malatyaspor alt yapısı U19’da bordo beyazlı rakibi ile 0 – 0 berabere kalırken, U17 kategorisinde 2 – 0 mağlup oldu. U16’da Elazığspor’u 2 – 0 mağlup eden sarı kırmızılı gençlerimiz derbide U15’te 1 – 1 berabere kaldı. U14 ise rakiplerine gol yağdıran küçük kaplanlar Elazığspor’u 5 – 1 mağlup etmeyi başardı.  Her iki kulübün alt yapılarının 5 kategoride karşı karşıya geldiği haftada hem Malatya’da hem de Elazığ’da en ufak bir olayın ve tartışmanın yaşanmaması büyük bir takdirle karşılandı. 

FATİH AVCI
Anahtar Kelimeler: Busabah

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    ÖZEL HABER
    SON YORUMLAR
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    LİNKLER
    E-GAZETE
    • BUSABAH GAZETESİ - 28 Mart 2017 Manşeti
    • BUSABAH GAZETESİ - 25 Mart 2017 Manşeti
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya