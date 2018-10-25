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“İlk 3 haftadaki takımı istiyorum”

Ankaragücü maçındaki etkisiz futbolla eleştirilerin odak noktası haline gelen Yeni Malatyaspor’da Erol Bulut’un futbolcularla yapacağını söylediği özel toplantı dün gerçekleşti. İdmandan önce yapılan toplantıda esip gürleyen Erol Bulut ilk 3 haftadaki takımı örnek gösterdi. Oyunculardan kendi aralarındaki kırgınlıkları bitirmelerini isteyen Bulut, karamsarlıktan çıkış için Galatasaray maçını hedef gösterdi.

“İlk 3 haftadaki takımı istiyorum”

Ankaragücü maçındaki etkisiz futbolla eleştirilerin odak noktası haline gelen Yeni Malatyaspor’da Erol Bulut’un futbolcularla yapacağını söylediği özel toplantı dün gerçekleşti. İdmandan önce yapılan toplantıda esip gürleyen Erol Bulut ilk 3 haftadaki takımı örnek gösterdi. Oyunculardan kendi aralarındaki kırgınlıkları bitirmelerini isteyen Bulut, karamsarlıktan çıkış için Galatasaray maçını hedef gösterdi.

25 Ekim 2018 Perşembe 12:20
“İlk 3 haftadaki takımı istiyorum”

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut Salı günü yapılan antrenmanda futbolcuların kendi aralarında problemler olduğunu bunun takımın performansına olumsuz yansıdığını söylemiş, özel bir toplantı yaparak bu sorunu aşacaklarını belirtmişti.

“ÖNÜMÜZDE BİR FIRSAT VAR”

Erol hocanın önce medyaya duyurduğu toplantı dün saat 11.00’daki antrenmandan önce gerçekleşti. Sabah kahvaltısından hemen sonra oyuncuları toplantıya alan ve 1 saati aşkın süren toplantıda zaman zaman futbolculara da söz veren Bulut önce esti gürledi, oyuncuların motivasyon ve hırs konusundaki eksiklerini yüzlerine söyledi. Bulut, “İlk 3 haftada 7 puan toplayan da sizdiniz, şimdi son haftalardaki oyunsal ve skorsal düşüklüğü yaşayan da sizsiniz. Ben ilk 3 haftadaki takımı istiyorum. Herkes davranışlarına, bir biriyle olan iletişime dikkat etmeli. Burada büyük bir camianın içindeyiz ve tüm dikkatler üzerimizde. Ciddi bir iş yapıyoruz. Öyle herkesin kafasına göre takılacağı bir ortam yok. Yaptığımız iş, skorla ölçülebiliyor, bunun için hepinizden daha fazla arzu, coşku ve heyecan istiyorum.”şeklinde konuşurken, oyuncular hocalarını pür dikkat dinledi. Takım kalitesini, oyuncuların bireysel yeteneklerini ve genel potansiyeli beğendiğini ifade eden Bulut, “Şimdi tüm karamsarlığı yıkmak için önümüzde fırsat niteliğinde bir maç var. Galatasaray’ı yenip, yeniden camiamızla ve kendi içimizdeki sıkıntıları aşalım. Herkesi yeniden motive edelim.” Dedi.

FATİH AVCI

Anahtar Kelimeler:
Yeni MalatyasporErol Bulut
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