10 Nisan 2017 Pazartesi

İlçe Stadı, zemin, rakip, hakem... Rezalet!

TFF 1. Lig’de bitime 7 hafta kala Süper Lig yolunda büyük avantaj yakalayan Yeni Malatyaspor, en yakın takipçilerine sağladığı puan farkını korumak için gittiği Ümraniye deplasmanından eli boş döndü. Oldukça kötü bir saha ve aynı şekilde kötü bir hakem performansıyla karşı karşıya kalan Yeni Malatyaspor, 80. dakikada ofsayttan yediği golle maçı 1 – 0 kaybetti. 7 hafta sonra mağlubiyetle tanışan temsilcimizde sarı kart gören Azubuıke, Eskişehirspor maçında cezalı duruma düştü.

10 Nisan 2017 Pazartesi 11:25
İlçe Stadı, zemin, rakip, hakem... Rezalet!

  Lider Yeni Malatyaspor TFF 1. Lig’de 27. hafta maçında Ümraniyespor’a 1 – 0 mağlup oldu. Bu sezon 4 iç saha maçını İstanbul’da oynayan ve 12 puan toplayan Yeni Malatyaspor’un başarılı İstanbul serisine Ümraniye son verdi. Kenarları inşaat alanı olan ve zemini köy sahalarını aratmayan derecede kötü olan Ümraniye İlçe Stadı’nda yaklaşık bin kişi önünde oynanan futbol müsabakası tıpkı 3. Lig maçları ayarında bir atmosfer oluşturdu. Karşılaşmanın kötü zemini sarı kırmızılı ekibimizin pozitif futbolunu olumsuz etkilerken, ev sahibi takım Yeni Malatyaspor’un oyun sistemini bozmaktan başka hiçbir şey yapmadı.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık’ın tribünden takip ettiği maçı, 150 civarında Malatyalı futbol sever kendilerine ayrılan yerden izledi. Karşılaşmanın genelinde daha atak olan ve Eren, Dialiba ve Pereira ile tehlikeler yaratan Yeni Malatyaspor müsabakada tartışmalı bir ofsayt golüne boyun eğdi. Ümraniye’nin kaydettiği golde ofsayt durumunda olan Samet’e aktarılan pas Sezer’in ayağına çarptı. Yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırsa da hakem Arda Kardeşler golü verdi. Bu tartışmalı golle kendi evinde 11 maçtır kaybetmeyen Ümraniyespor seriye Yeni Malatyaspor’u da ekledi.

MAÇTAN DAKİKALAR

66. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Eren’in ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Burak’ta kaldı.

72. dakikada Sedat’ın kullandığı serbest vuruşta penaltı noktası üzerinde Eren’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarı çıktı.

80. dakikada ceza sahası dışında İbrahim’in ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Samet’in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

Stat: Ümraniye şehir

Hakemler: Arda Kardeşler xx, Serkan Gençerler xx, Serdar Diyadin xx

Ümraniyespor: Burak xx, Ömer Tunç xx, Erol xx, Merthan xx, Mehmet Sedef xx, Mücahit xx (Beleck dk. 46 x), Bulut xx, Ömer Can Sokullu xx (Salifu dk. 66 x), İbrahim xx, Otoo xx (Samet dk. 77 x), Serdar xx

Yedekler: Metin, Mustafa Çakır, Bahadır, Oğuz

Teknik Direktör: Erkan Sözeri

Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç xx, Caner xx, Azubuike xx, Murat Akça xx, Sezer xx, Rahman Buğra xx, Sedat xx (Ferhat dk. 84 ?), Pereira xx (Iwuji dk. 77 x), İrfan Başaran xx ( Murat Yıldırım dk. 62 x), Dialiba xx, Eren Tozlu xx

Yedekler: Hakan, Mehmet Sak, Yiğitcan, Sadık

Teknik Direktör: İrfan Buz

Gol: Samet (dk. 80) (Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Otoo (Ümraniyespor) Azubuike, Caner (Evkur Yeni Malatyaspor)

MEHMET KIROĞLAN
Anahtar Kelimeler: Busabah

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