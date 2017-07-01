01 Temmuz 2017 Cumartesi

İl Spor Merkezleri açıldı

40 branşta gençlere ve öğrencilere spor eğitimlerinin verildiği İl Spor Merkezleri dün düzenlenen törenle açıldı. Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleşen törende Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Sadi Fındıklı bir konuşma yaparak, sporu sevdirmek ve gençlerin arasından yetenekli olanları Türk sporuna kazandırmak için İl Spor Merkezlerinin çok önemli olduğunu söyledi.

30 Haziran 2017 Cuma 11:22
İl Spor Merkezleri açıldı

  Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğünün koordinasyonu ile 81 ilde eş zamanlı olarak başlayan İl Spor Merkezleri'nin Malatya’daki açılış töreni Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce organize edilen il spor merkezleri açılış törenine Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Sadi Fındıklı, Spor Şube Müdürü Ömer Dağdelen, Okul Sporları Şube Müdürü Dr. Murat Kılınç, İdari ve Mali İşler Şube Müdürü Memnune Denizhan, antrenörler, sporcular ve sporcuların aileleri katıldı. Açılış töreninde bir konuşma yapan

“SAĞLIKLI BİREYLER İÇİN TÜM AİLELERE ÇAĞRIDA BULUNUYORUZ”
  Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Sadi Fındıklı,  Spor Genel Müdürlüğünün 79. Kuruluş yıl dönümü olan 29 Haziran’ın bilerek seçildiğini ifade ederek, hem teşkilatın yaş gününü hem de bu güzel spor merkezlerinin açılışını yaptıklarını söyledi. Fındıklı açılacak branşların her kesimden öğrenci ve sporcuya hitap ettiğini belirterek, “Spor disiplinli bir yaşam tarzıdır. En büyük yararı sağlıklı yaşam, disiplin ve sosyalleşmektir. Bütün branşlarımızı çocuk ve gençlerimizin hizmetine açtık. 40 branşta tesislerimizde antrenörlerimizin idaresinde yaz spor okullarında halkımızın hizmetindedir. İl Spor Merkezlerinin mantalitesi birkaç amaca dayanmaktadır. Birincisi okulların kapanmasının ardından öğrencilerin boş vakitlerini spor yaparak değerlendirmeleridir. İkincisi çocuklarımızın, spor disiplinine alışarak bundan sonraki hayatlarında sevdikleri bir branşta güzel bir hobi sahibi olmalarını sağlamaktır. Üçüncüsü bizim kendi amacımız var. Bizim amacımızda yetenekli çocuklarımızı, yetenekli oldukları branşa yönlendirerek, eğitmek ve milli takıma kazandırmaktır. Bu nedenle İl Spor Merkezlerini çok önemsiyoruz. Yüzme Hariç tüm branşlarımız ücretsizdir. Kayıtlarımız halen devam etmektedir. Engeliler içinde yaz spor okulları yaptık. Son iki senedir uygulamaya aldığımız. Zihinsel, Bedensel, Görme ve İşitme Engeli sporcularımızı da il spor merkezlerine bekliyoruz. Sözlerimizin sonunda Atatürk’ün güzel bir sözü ile bağlamak istiyorum Sağlam Kafa Sağlam Vücutta bulunur. 2017 yılı yaz spor okulu hayırlı olsun " dedi.

İl Müdürü Sadi Fındıklı’nın konuşmasının ardından Malatya Gençlik Merkezi Halk Oyunları Ekibi, taekwondo sporcuları, güreş takımı ve jimnastik ekibinin çeşitli gösterileri gerçekleşti.





ÖMER ALİ DELİBAŞ
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