İl dışı seçmelerinde sona gelindi

Yeni Malatyaspor Kulübü geleceğin futbolcularını keşfetmek için il dışında sürdürdüğü altyapı seçmelerini sürdürüyor. Sarı-kırmızılı takım, daha önce yaptığı seçmelerde çevre illerden ve Malatya'dan birçok yetenekli oyuncuyu kadrosuna kazandırmıştı. Yeni Malatyaspor altyapısı son olarak Bingöl'de seçme yaptı. Yaklaşık 400 kişinin katıldığı seçmeler büyük bir heyecana sahne oldu. Sporcu aileleri de tribündeki yerini alarak bu heyecana ortak oldu. Bingöl seçmeleriyle ilgili bilgiler veren Altyapı Koordinatörü Levent Doğandemir, "İl dışı seçmelerimiz devam ediyor. Daha önce yaptığımız seçmelerde çevre illerden ve Malatya'dan birçok yetenekli oyuncuyu kadromuza katmıştık. Bu sene doğu ve Güneydoğu’yu karış karış geziyoruz. Bingöl’de yapılan seçmelerimize sıcağa rağmen 400’e yakın sporcu katıldı. Gerçekten her gittiğimiz yerde inanılmaz bir ilgi ve alakayla karşılaşıyoruz. Hocalarımız tarafından yetenekli bulunan sporculara bünyemizde lisans çıkaracağız. Bingöl halkına misafirperverliklerinden ötürü teşekkür ederiz" diye konuştu.