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İKİNCİ YARIYA ÇOK İYİ BAŞLAYAN CİSSOKHO ÇOK İDDİALI

Süper Lig’in 18. haftasında oynanan Osmanlıspor maçında iyi bir görüntü sergileyen Yeni Malatyaspor’un Fransız sol beki Aly Cissokho, başkent temsilcisi karşısında galip gelebilecekken ancak alınan bir puanın da kendileri için önemli olduğunu söyledi.

İKİNCİ YARIYA ÇOK İYİ BAŞLAYAN CİSSOKHO ÇOK İDDİALI

Süper Lig’in 18. haftasında oynanan Osmanlıspor maçında iyi bir görüntü sergileyen Yeni Malatyaspor’un Fransız sol beki Aly Cissokho, başkent temsilcisi karşısında galip gelebilecekken ancak alınan bir puanın da kendileri için önemli olduğunu söyledi.

BUSABAHMALATYA
BUSABAHMALATYA
25 Ocak 2018 Perşembe 11:44
İKİNCİ YARIYA ÇOK İYİ BAŞLAYAN CİSSOKHO ÇOK İDDİALI

Süper Lig’in ikinci yarısına iyi başlayan Yeni Malatyaspor’da Fransız oyuncu Aly Cissokho, galip gelebilecekleri Osmanlıspor maçında alınan bir puanın önemli olduğunu söyledi. Sivasspor maçının hazırlıklarını Nurettin Soykan Tesisleri’nde takımla birlikte sürdüren Cissokho değerlendirmelerde bulundu. Sezona iyi başladıklarını kaydeden tecrübeli oyuncu, “Sahadan beraberlik yerine galip şekilde ayrılabilirdik. Ama bu durumu şöyle değerlendirmemiz lazım. Son 5-6 haftada aldığımız sonuçlara bakıldığında, deplasmandan 1 puanla dönmek büyük bir başarıdır. İnşallah iyi gidişatı bu şekilde devam ettireceğiz.” ifadelerini kullandı.

“SAYFALARI ÇABUK ATLAMAMAK LAZIM”

Her geçen gün daha iyi performans sergilediğini ifade eden Cissokho, “Yeni Malatyaspor’a geldiğimde ufak bir sakatlıktan çıkmıştım. Hazırlanmam biraz zaman aldı. Kamp dönemini geçirmemiştim. Hazır değildim. Ben sol koridorda iyi şeyler yapabilirim. Orada en iyisini yapmaya çalışıyorum. Performansımın yükselişini buna bağlıyorum. Sivasspor maçından 3 puan alacağımızı düşünüyorum. Sezon başında belki amaç belirlemedik. Ama kazanabileceğimiz en çok maçı kazanıp ligi en iyi yerde bitirmek istiyoruz. Tabii sayfaları atlamamamız lazım. Çünkü Süper Lig’e çıkmış yeni bir takım. Çok üst hedeflere ulaşması şimdilik zor ama biz sayfaları tek tek çevirip emin adımlarla daha iyi günlere gideceğiz.” şeklinde konuştu. busabahmalatya.com 

ÖMER ALİ DELİBAŞ

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