İKİNCİ YARI BU İSİMLER OYNAYABİLECEK

2017-2018 Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu ve Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden kulüplerin İkinci Transfer Tescil Dönemi sonrası; forma numarası ile A Milli Takım'da oynama uygunluğu bilgilerini de içeren, Resmi A Takım Oyuncu Listeleri futbolseverleri bilgilendirmek amacıyla TFF.ORG'da yayınlandı.

Yeni Malatyaspor’un listesinde şu isimler yer aldı: Issıar Dıa, Fernando Emanuel Denıng, Khalid, Fabian Farnolle, Issam Chebake, Seth Sincere, Nacer Barazite, Aly Cissokho, Rahman Buğra, Aytaç Kara, Adem Büyük, Gökhan Akkan, Mustafa Eskihallaç, Berk Yıldız, Sadio Diallo, Arturo Mina, Matheus Doria, Azubuike, Michael Pereira, Giberto Oliviera, Burak Kavlak, Abdulsamet Damlu, Fatih Gürden, Sadık Çiftpınar, Ertaç Özbir, Furkan Pekşen, Murat Yıldırım ve Eren Tozlu. Statüye göre kulüplerin kendi alt yapısından 23 yaş altı en az 3 oyuncu bulundurma zorunluluğu bulunuyor. busabahmalatya.com