19 Temmuz 2017 Çarşamba

İkinci etap Düzce’de başladı

Süper Lig’in yeni takımı Yeni Malatyaspor, Düzce Topuk Yaylası Tesisleri’nde 2. etap kamp çalışmalarına başladı.

19 Temmuz 2017 Çarşamba 11:55
İkinci etap Düzce’de başladı

  İlk etabını Bolu’da yaptığı kamp çalışmalarında, teknik direktör Ertuğrul Sağlam nezaretinde güç depolayan sarı-siyahlılar, ikinci etap kampına 25 kişilik kadrosuyla başladı. Günde çift idman temposuyla lige hazırlanacak olan sarı-siyahlı takım, 2. etap kampında 3 hazırlık maçı yapacak.

Yeni Malatyaspor’da Ertuğrul Sağlam’ın raporu doğrultusunda ikinci etap kampına alt yapıdan Abdulsamed Damlu, Furkan Pekşen, Burak Kavlak ve Ferhat Canlı’nın katılacağı belirtildi. Sağlam’ın gönderilmesi için yönetime rapor sunduğu Mba, Ahmet Aras, Murat Akça, Murat Yıldırım, Dialiba, Ayıte ve Rahman Buğra’nın da 2. etap kampına dahil edildiği ancak transfer süreçlerinin de devam ettiği belirtildi.

HABER MERKEZİ
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