İKİ YENİ TRANSFER!

İnönü Üniversitesi Sportif Direktörü Aziz Yiğit yeni transferler ve Elazığ Yolspor mağlubiyetiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Yiğit, “Yeşilyurt Belediyespor’un eski santraforu Turgut Ulutaş ve Dumlupınarspor’dan savunma oyuncusu Serkan Kocaaslan ile anlaştık. Turgut bizim eski oyuncumuz. Daha önce bizimle birlikte de oynamıştı. Sonrasında Demirspor ve Yeşilyurt Belediyespor’un formalarını giydi. Serkan ise ilk yarıda bize karşı takımının formasını giymişti. Önemli bir oyuncu, stoper mevkide takviyeye ihtiyacımız vardı. Takip ettiğimiz bildiğimiz bir oyuncu. Son bir oyuncuyla görüşmelerimiz sürüyor. Gerçekleştiği takdirde transferi kapatmış olacağız” ifadelerini kullandı.



“Puan farkını açmak istiyoruz”



Elazığ Yolspor maçının talihsiz geçen bir müsabaka olduğunu kaydeden Aziz Yiğit, “1-0 öndeyken maçın dengesini değiştiren hakem faktörü ön plandaydı. İlk yarının son saniyelerinde ilk golü yedik. Hakem o golü kalemizde görene kadar rakibe karşı bizi adeta ezdirdi. Zaten genelde bayanlar futbol ligini yöneten bir hakemdi. Yediğimiz ikinci gol kornerden geldi. Diğer tüm goller ise kesinlikle ofsayttı. Bunların arkasına sığınmıyoruz. Ama takımın direnci kıran hakemin kararları oldu. Yinede bunlar mazeret değil. Üzgünüz. Bizden böyle bir skoru beklemeyen tüm taraftarlarımızdan özür diliyoruz. Bu hafta kesinlikle galip gelerek kendimizi affettirmemiz lazım. Hedefimiz ligde kalmak. Dumlupınar galip gelmesi halinde puanını 8’e çıkaracak. Biz rakibimizi yenerek aradaki puan farkını açmayı istiyoruz. Oyuncularımız idmanlarda bunun bilinciyle çalışmalarını sürdürüyor. Cumartesi günü saat 13.30’da Yeşiltepe 1 numaralı sahada oynayacağımız müsabakayı kazanmak istiyoruz” diye konuştu. busabahmalatya.com