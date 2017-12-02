Süper Lig’in 14. haftasında Akhisarspor ile Yeni Malatyaspor bugün saat 14.00’de Manisa 19 Mayıs Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. İki takımın Süper Lig'de ilk randevusu olma özelliğini taşıyan müsabaka öncesinde Akhisarspor Süper Lig'de beş maçtır galibiyete hasret ve üç maçtır gol atamıyor. Ligin ilk sekiz haftasında 5 galibiyet, 1 beraberlik alan Yeşil-Siyahlılar sadece iki kez yenilmişlerdi. Manisa temsilcisi Süper Lig'de evinde oynadığı son iki maçta yedi gol yedi. Yeni Malatyaspor ise geçtiğimiz hafta Beşiktaş karşısında Süper Lig'deki ilk kez 0-0 berabere kaldı. Ligdeki son üç maçında gol atamayan Sarı-Kırmızılılar, ilk 10 maçının dokuzunda gol atmayı başarmıştı. Kaplanlar Süper Lig'deki son üç maçının ikisini kaybetti. Sarı-Kırmızılılar bu sezon Süper Lig'de Trabzonspor ardından en fazla ikili mücadele kazanan ikinci takım. Akhisarspor ise bu alanda 15. sırada bulunuyor. 13. Hafta itibariyle ligin en fazla hava topu kazanan takımı Yeni Malatyaspor. Doğu Anadolu temsilcisinin deplasmanda attığı son iki golün asisti Adem Büyük'ten gelirken, son 3 golün ikisinde Khalid Boutaib'in imzası var. Akhisarspor'un bu sezon ligde attığı son 7 golün dördü Paulo Henrique'den geldi.

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