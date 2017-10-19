19 Ekim 2017 Perşembe

İki nedenden dolayı PFDK’ya sevk!

Süper Lig’de geçtiğimiz Pazar günü Fenerbahçe ile Yeni Malatyaspor arasında oynanan, sarı-kırmızılıların 3-1 kaybettiği maçla ilgili olarak, her iki kulüp Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edildiler.

19 Ekim 2017 Perşembe 11:50
İki nedenden dolayı PFDK’ya sevk!

  Türkiye Futbol Federasyonu’nun internet sitesinde duyurulan her iki kulüple ilgili sevk gerekçesi ise şöyle açıklandı

“Fenerbahçe A.Ş. Kulübü'nün 15.10.2017 tarihinde oynanan Fenerbahçe A.Ş.-Evkur Yeni Malatyaspor Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.”

“Evkur Yeni Malatyaspor kulübü'nün 15.10.2017 tarihinde oynanan FenerbahçeA.Ş.-Evkur Yeni Malatyaspor Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle futbol disiplin talimatı'nın 46. maddesi ile 2017-2018 Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakaları statüsünün 5/2. Maddesi (Klüp bayrağının stadyuma götürülmemesi) uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.”

ÖMER ALİ DELİBAŞ
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