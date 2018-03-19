İKİ HAFTA'DA 6 GOL

Aslında objektif olmak gerekirse beklentimin üzerinde geçen futbol adına zevkli bir maç izledik. Zevki alan Trabzonlular oldu o ayrı mesele tabi.

İlk yarının 20. dakikasında Murat Yıldırım’ın kaleci Onur ile karşı karşıya kaldı pozisyon gol olsa ekran karşısında çok daha farklı bir mücadele izlerdik.

Erol Bulut son haftalarda kendisine yöneltilen “çağ dışı futbol oynatıyor” eleştirilerine kulak asmaya başlamış ki; takımına hücum futbolu anlayışını dikta etmeye çalışıyor.

Oysa kendisi değil miydi, oyuncu kalitesinden dem vuran?

Hızlı atağa kalkan, son vuruşları iyi yapabilen, sağlı-sollu iyi orta kesen futbolcusu olmadığını ne çabuk unuttu?

Özellikle Fenerbahçe ve Trabzonspor maçlarında sahaya çıkardığı oyuncu dizilişini kaliteyi göz ardı ederek yapmışa benziyor.

Ya da genç çalıştırıcı son haftalarda yanlış yönlendiriliyor.

Defansif oyun anlayışından bir anda ofansif oyun anlayışına geçiş takımı uçurumun eşiğine götürür.

34 puanın tek gollü karşılaşmalardan toplanan puanlarla biriktiğini çabuk unutmuş olmalı.

Takımın iskeleti ile oynamayı gerektirecek ne bir sakatlık ne bir eksik oyuncu var.

Hocanın kararına nitekim saygı duyulmalı ama üst üste alınan iki mağlubiyetin hatalı oyuncu dizilişiyle doğrudan alakası yok mu?

Aytaç Kara’nın henüz maçın ilk çeyreğinde oyundan alınması ne anlama geliyor?

Bu oyuncunun sahadan çıkarken gösterdiği tepki yerli mi? Yersiz miydi?

Sadık-Mina-Doria-Cissokho-Issam-Rahman gibi savunma bloğunu oluşturan 6 defansif futbolcuyla hücum futbolu olur mu?

Bunların hepsi akıllarda cevap bekleyen sorular.

Kısacası Fener’e de Trabzon’a da gücümüz yetmediğinden değil, deney yapmaya çalıştığımızdan kaybettik.

Evet, futbol sürekli çağ atılıyor, bilimsellik antrenmanlarda ve sistemlerde önemli yer tutuyor ama deney yapmayı modern futbol henüz kaldıramıyor!

Şimdi Gençlerbirliği maçı var.

Her şeyi unutup bu ölüm kalım maçını en kısa yoldan, gösterişsiz ve sıkıcı da olsa kazanmanın yollarını aramalıyız! ÖMER ALİ DELİBAŞ - Busabah Gazetesi