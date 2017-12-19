19 Aralık 2017 Salı

Igor Tudur gitti, yönetim 13 Ocak’ta seçim kararı aldı, sen neymişsin be Malatya! Saray karıştı!

Yeni Malatyaspor’un Galatasaray’ı 2 – 1 yenmesi, liderlikten olan sarı kırmızılıları bir hayli karıştırdı. Büyük maçları kazanamıyor diye haftalardır eleştirilen Tudor gönderilirken, Dursun Özbek yönetimi de beklenmedik bir karar alarak 13 Ocak’ta seçimli kongreye gidecek.

19 Aralık 2017 Salı 10:50
Igor Tudur gitti, yönetim 13 Ocak’ta seçim kararı aldı, sen neymişsin be Malatya! Saray karıştı!

  Galatasaray Kulübü, Yeni Malatyaspor mağlubiyetinin ardından resmen karıştı. Teknik Direktör Igor Tudor ile yolların ayrıldığını KAP'a bildirilirken, devamında yönetimin aldığı seçimli kongre kararı şok etkisi yarattı. 

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamada, "Şirketimizin 18.12.2017 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında Futbol A Takımı Teknik Direktörümüz Igor Tudor ve teknik ekibinin görevine son verilmesi konusunda oybirliği ile karar alınmıştır" denildi.

Öte yandan Galatasaray'da yönetim kurulu toplantısı da devam ediyor. Sarı-kırmızılıların teknik direktörülük için düşündüğü ilk isim Fatih Terim olurken, yönetim içindeki fikir ayrılığı yüzünden Terim için uzlaşılmış değil. Bazı yöneticiler ise yabancı hocanın takımın başına gelmesini istiyor ve düşünülen ilk isim Thomas Tuchel.

Teknik Direktör Igor Tudor ile yollarını ayıran Galatasaray yönetimi, 13 Ocak'ta seçime gitme kararı aldı.

FATİH AVCI
Anahtar Kelimeler: BusabahIgor TudurYeni Malatyaspor

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