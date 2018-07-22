İdmanyurdu’ndan imza şov!

Malatya İdmanyurdu, geçtiğimiz sezon 3.Lig hedefiyle yola çıkarak Malatya 2.Amatör Büyükler Futbol Ligi'nde şampiyon olmuştu. Yeni sezonda Malatya 1.Amatör Büyükler Futbol Ligi'nde mücadele edecek olan sarı-lacivertliler, transfer çalışmaları kapsamında Mehmet Onur Vurmaz, Rıdvan Kar, Cihan Bakan ve Emrullah Peköz'ü kadrosuna kattı. Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti'nde gerçekleştirilen imza töreninde MGTC adına konuşan Fatih Avcı, "Malatya futbolunun köklü kulüplerinden Malatya İdmanyurdu'nun imza töreninde bir araya geldik. Malatya İdmanyurdu son birkaç sezonda Malatya amatörüne ciddi anlamda renk getirip, geçtiğimiz sezonda önemli transferler yaparak, şampiyon oldu. Malatya 1.Amatör Büyükler Futbol Ligi'nde de yine iddialı bir kadro kurup, yine şampiyonluk mücadelesi verecekler. Kendilerine başarılar diliyoruz. Transferleri ve yeni sezonları hayırlı olsun" dedi.

“HEDEFİMİZE ULAŞTIK”

Malatya İdmanyurdu kulübünün başkanı Mehmet Gündüz ise Malatya 2.Amatör Büyükler Futbol Ligi'nde 2017-2018 sezonunu şampiyon tamamladıklarını anımsatarak, şunları söyledi: "Çok ciddi bir kadro yaptık. Bu kadroyla da 2.Amatör'de ciddi bir başarı kaydettik ve hedefimize ulaştık. Malatya 1.Amatör Büyükler Futbol Ligi'nde de bu senede başarılı olmak istiyoruz. Güzel bir sezon geçirmek istiyoruz. Yeni arkadaşlarımızı renklerimize bağladık" diye konuştu. Malatya İdmanyurdu'nda yeni sezonda teknik adam olarak görev yapacak Hakan Aydemir de Malatya 1.Amatör Büyükler Futbol Ligi için hazırlıklarının devam ettiğini belirterek, transferde Mehmet Onur Vurmaz, Rıdvan Kar, Cihan Bakan ve Emrullah Peköz'ü kadrolarına kattıklarını ifade etti. busabahmalatya.com